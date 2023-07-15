https://ria.ru/20230715/sammitmira-1884404238.html

В офисе Зеленского пообещали привлечь Бразилию к проведению саммита мира

В офисе Зеленского пообещали привлечь Бразилию к проведению саммита мира - РИА Новости, 15.07.2023

В офисе Зеленского пообещали привлечь Бразилию к проведению саммита мира

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква утверждает, что Бразилия будет привлечена к проведению "саммита мира". РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T20:57

2023-07-15T20:57

2023-07-15T21:44

в мире

бразилия

владимир зеленский

киев

украина

андрей ермак

луис инасиу лула да силва

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884123367_0:473:2715:2000_1920x0_80_0_0_088f4fe7bb3187ea5255586c26b2f343.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква утверждает, что Бразилия будет привлечена к проведению "саммита мира". "Если вы спрашиваете про Бразилию, да, непросто. Президент Лула такой человек непростой... Бразилия будет привлечена к проведению саммита формулы мира. Бразилия готова говорить по этой формуле мира. Да, они дают некоторые свои предложения, но мы говорим о том, что мир на Украине должен быть на украинских условиях", - заявил он в эфире национального телемарафона. По словам Жовквы, Зеленский уже провел разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой, а у главы офиса Зеленского Андрея Ермака установились тесные контакты с помощником президента Бразилии Селсу Аморимом, который посещал Киев. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. Советник президента страны Аморим посетил Россию в последних числах марта этого года для обсуждения украинского урегулирования. Ранее Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран. В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230625/sammit-1880296928.html

https://ria.ru/20230708/sammit-1882916497.html

https://ria.ru/20230715/sammit-1884321175.html

бразилия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, владимир зеленский, киев, украина, андрей ермак, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка