В офисе Зеленского пообещали привлечь Бразилию к проведению саммита мира
Замглавы офиса Зеленского Жовква заявил, что Бразилию привлекут к проведению саммита мира
© AP Photo / Jae C. HongГруппа людей с флагом на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Jae C. Hong
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква утверждает, что Бразилия будет привлечена к проведению "саммита мира".
"Если вы спрашиваете про Бразилию, да, непросто. Президент Лула такой человек непростой... Бразилия будет привлечена к проведению саммита формулы мира. Бразилия готова говорить по этой формуле мира. Да, они дают некоторые свои предложения, но мы говорим о том, что мир на Украине должен быть на украинских условиях", - заявил он в эфире национального телемарафона.
По словам Жовквы, Зеленский уже провел разговор с президентом Бразилии Лулой да Силвой, а у главы офиса Зеленского Андрея Ермака установились тесные контакты с помощником президента Бразилии Селсу Аморимом, который посещал Киев.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине. Советник президента страны Аморим посетил Россию в последних числах марта этого года для обсуждения украинского урегулирования.
Ранее Зеленский подтвердил, что идет организация саммита, на котором будет обсуждаться предложенный им мирный план. Киев хочет, чтобы встреча охватила как можно больше стран.
В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.