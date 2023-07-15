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Сальдо: Киев относится к своим солдатам как к "расходному материалу" - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 15.07.2023 (обновлено: 16:23 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/saldo-1884366090.html
Сальдо: Киев относится к своим солдатам как к "расходному материалу"
Сальдо: Киев относится к своим солдатам как к "расходному материалу" - РИА Новости, 15.07.2023
Сальдо: Киев относится к своим солдатам как к "расходному материалу"
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти относятся к своим солдатам как к "расходному материалу". РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:34
2023-07-15T16:23
херсонская область
владимир сальдо
россия
киев
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти относятся к своим солдатам как к "расходному материалу". "Суворовский принцип "сам погибай, а товарища выручай" остаётся незыблемым в российской армии. В отличие от наших противников, где к личному составу относятся, как к безликому расходному материалу", - написал Сальдо в своем телеграм-канале. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884363200.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, россия, киев
Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Киев, Специальная военная операция на Украине
Сальдо: Киев относится к своим солдатам как к "расходному материалу"

Сальдо: власти Украины относится к своим солдатам как к расходному материалу

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти относятся к своим солдатам как к "расходному материалу".
"Суворовский принцип "сам погибай, а товарища выручай" остаётся незыблемым в российской армии. В отличие от наших противников, где к личному составу относятся, как к безликому расходному материалу", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоРоссияКиев
 
 
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