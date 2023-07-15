https://ria.ru/20230715/saakashvili-1884318665.html

Грузия заявила о попытке польского врача тайно вынести анализы Саакашвили

Грузия заявила о попытке польского врача тайно вынести анализы Саакашвили - РИА Новости, 15.07.2023

Грузия заявила о попытке польского врача тайно вынести анализы Саакашвили

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе утверждает, что один из польских врачей, которые проводят исследование состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T02:02

2023-07-15T02:02

2023-07-15T09:35

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ТБИЛИСИ, 15 июл — РИА Новости. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе утверждает, что один из польских врачей, которые проводят исследование состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в тбилисской клинике, пытался незаконно вынести образец анализа политика, спрятав его в обуви. "В ходе визита со стороны одного из врачей произошел непонятный инцидент. В частности, польский врач пытался тайно вынести образец анализа заключенного Михаила Саакашвили, спрятав его в обуви", — заявил министр на брифинге в пятницу вечером.Брегадзе отметил, что при этом, согласно официальным правилам, польским врачам было разрешено получить анализы пациента, поэтому действия медика вызывают подозрение. "Призываем всех воздерживаться от провокационных и противоправных действий. На основании того, что посольство Польши участвовало в процессе привлечения врачей, прошу министра иностранных дел Грузии выслушать позицию посольства по упомянутому инциденту", — добавил Брегадзе. Два польских врача прибыли в Грузию по требованию членов семьи Саакашвили, чтобы провести его осмотр. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20230712/saakashvili-1883849986.html

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грузия, польша, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, в мире