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Грузия заявила о попытке польского врача тайно вынести анализы Саакашвили - РИА Новости, 15.07.2023
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02:02 15.07.2023 (обновлено: 09:35 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/saakashvili-1884318665.html
Грузия заявила о попытке польского врача тайно вынести анализы Саакашвили
Грузия заявила о попытке польского врача тайно вынести анализы Саакашвили - РИА Новости, 15.07.2023
Грузия заявила о попытке польского врача тайно вынести анализы Саакашвили
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе утверждает, что один из польских врачей, которые проводят исследование состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T02:02
2023-07-15T09:35
грузия
польша
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
в мире
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ТБИЛИСИ, 15 июл — РИА Новости. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе утверждает, что один из польских врачей, которые проводят исследование состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в тбилисской клинике, пытался незаконно вынести образец анализа политика, спрятав его в обуви. &quot;В ходе визита со стороны одного из врачей произошел непонятный инцидент. В частности, польский врач пытался тайно вынести образец анализа заключенного Михаила Саакашвили, спрятав его в обуви&quot;, — заявил министр на брифинге в пятницу вечером.Брегадзе отметил, что при этом, согласно официальным правилам, польским врачам было разрешено получить анализы пациента, поэтому действия медика вызывают подозрение. "Призываем всех воздерживаться от провокационных и противоправных действий. На основании того, что посольство Польши участвовало в процессе привлечения врачей, прошу министра иностранных дел Грузии выслушать позицию посольства по упомянутому инциденту", — добавил Брегадзе. Два польских врача прибыли в Грузию по требованию членов семьи Саакашвили, чтобы провести его осмотр. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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грузия, польша, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, в мире
Грузия, Польша, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили, В мире
Грузия заявила о попытке польского врача тайно вынести анализы Саакашвили

Минюст Грузии: польский врач пытался тайно вынести из клиники образец анализа Саакашвили

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили на экране во время судебного заседания в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 15 июл — РИА Новости. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе утверждает, что один из польских врачей, которые проводят исследование состояния здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в тбилисской клинике, пытался незаконно вынести образец анализа политика, спрятав его в обуви.
«

"В ходе визита со стороны одного из врачей произошел непонятный инцидент. В частности, польский врач пытался тайно вынести образец анализа заключенного Михаила Саакашвили, спрятав его в обуви", — заявил министр на брифинге в пятницу вечером.

Брегадзе отметил, что при этом, согласно официальным правилам, польским врачам было разрешено получить анализы пациента, поэтому действия медика вызывают подозрение.
"Призываем всех воздерживаться от провокационных и противоправных действий. На основании того, что посольство Польши участвовало в процессе привлечения врачей, прошу министра иностранных дел Грузии выслушать позицию посольства по упомянутому инциденту", — добавил Брегадзе.
Два польских врача прибыли в Грузию по требованию членов семьи Саакашвили, чтобы провести его осмотр.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
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