https://ria.ru/20230715/rumyniya-1884348297.html

Более 200 человек из румынских приютов оказались в больницах после проверок

Более 200 человек из румынских приютов оказались в больницах после проверок - РИА Новости, 15.07.2023

Более 200 человек из румынских приютов оказались в больницах после проверок

Более 200 пожилых людей из приютов в Румынии оказались в больницах после проверок, проведенных в учреждениях для престарелых, сообщила пресс-служба министерства РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:53

2023-07-15T11:53

2023-07-15T11:53

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Более 200 пожилых людей из приютов в Румынии оказались в больницах после проверок, проведенных в учреждениях для престарелых, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны на своем сайте. "Из 216 человек, переселенных из социальных центров для людей с ограниченными возможностями в уездах Констанца, Долж, Горж, Марамуреш, Нямц, Сату-Маре, Телеорман, Тимиш, Тулча и Вранча, 76 человек нуждались в срочной госпитализации, а остальные в обследовании и медицинском наблюдении в специализированных отделениях уездных больниц", - говорится в сообщении. В министерстве ссылаются на данные, переданные уездными управлениями здравоохранения. Минздрав намерен обеспечить постоянную медицинскую помощь для всех пострадавших из "приютов ужасов". В начале июля в Румынии разгорелся скандал с домами для престарелых, которые местные СМИ окрестили "приютами ужасов". По версии следствия, с ноября 2020 года в уезде Илфов были созданы две организованные преступные группы, которые эксплуатировали пенсионеров и инвалидов из приютов. Согласно отчету прокуратуры, сотрудники приютов заставляли пожилых людей работать, били, оставляли без лечения и ухода, подгузники у лежачих больных менялись раз в девять дней. Помещения не отапливались и не освещались должным образом, в них не хватало нормальных кроватей и матрасов. При этом у жильцов приютов отнимали пособия и пенсии, изымали переданные родственниками продукты, одежду и лекарства. Премьер Марчел Чолаку после знакомства с материалами дела признал, что стариков фактически пытали. Подозреваемым грозит наказание за рабство, организованное преступной группой для получения финансовой выгоды. В результате проверок со стороны полиции и прокуратуры несколько человек были задержаны, семеро из них помещены под домашний арест, еще двое находятся под судебным контролем. После проверки 56 стариков из трех приютов города Волунтарь были экстренно доставлены в больницу. По данным правоохранителей, более сотни человек находились практически в рабстве. На фоне скандала в отставку ушли министр труда Мариус Будэй и министр по делам семьи Габриэла Фиря.

https://ria.ru/20230715/rumyniya-1884345068.html

https://ria.ru/20230707/pozhar-1882719041.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния