https://ria.ru/20230715/rumyniya-1884345068.html

Институт судебной медицины Румынии проверит "приюты ужасов", сообщают СМИ

Институт судебной медицины Румынии проверит "приюты ужасов", сообщают СМИ - РИА Новости, 15.07.2023

Институт судебной медицины Румынии проверит "приюты ужасов", сообщают СМИ

Национальный институт судебной медицины Румынии по просьбе следователей проверит около сотни пожилых людей из трех приютов уезда Ильфов, поскольку следователи... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:17

2023-07-15T11:17

2023-07-15T11:17

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Национальный институт судебной медицины Румынии по просьбе следователей проверит около сотни пожилых людей из трех приютов уезда Ильфов, поскольку следователи подозревают, что их могли подвергать жестокому обращению, сообщает телеканал Digi 24. "Институт судебной медицины проводит судебно-медицинскую экспертизу для 98 пожилых людей из приютов в Ильфове. Следователи хотят подтвердить, подвергались ли люди жестокому обращению в центрах, где о них должны были заботиться", - передает телеканал. По требованию следователей врачи института в день обысков провели предварительное обследование и физически осмотрели каждого человека в приютах. Также проводятся токсикологические анализы. Следователи подозревают, что пожилые люди могли получать слишком много седативных средств. Кроме того, им могли отказывать в питании, оказании медицинской помощи, обеспечении средствами гигиены и лекарствами. В начале июля в Румынии разгорелся скандал с домами для престарелых, которые местные СМИ окрестили "приютами ужасов". По версии следствия, с ноября 2020 года в уезде Илфов были созданы две организованные преступные группы, которые эксплуатировали пенсионеров и инвалидов из приютов. Согласно отчету прокуратуры, сотрудники приютов заставляли пожилых людей работать, били, оставляли без лечения и ухода, подгузники у лежачих больных менялись раз в девять дней. Помещения не отапливались и не освещались должным образом, в них не хватало нормальных кроватей и матрасов. При этом у жильцов приютов отнимали пособия и пенсии, изымали переданные родственниками продукты, одежду и лекарства. Премьер Марчел Чолаку после знакомства с материалами дела признал, что стариков фактически пытали. Подозреваемым грозит наказание за рабство, организованное преступной группой для получения финансовой выгоды. В результате проверок со стороны полиции и прокуратуры несколько человек были задержаны, семеро из них помещены под домашний арест, еще двое находятся под судебным контролем. После проверки 56 стариков из трех приютов города Волунтарь были экстренно доставлены в больницу. По данным правоохранителей, более сотни человек находились практически в рабстве. На фоне скандала в отставку ушли министр труда Мариус Будэй и министр по делам семьи Габриэла Фиря.

https://ria.ru/20230713/skandal-1884033118.html

https://ria.ru/20230707/pozhar-1882719041.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, румыния