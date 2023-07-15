https://ria.ru/20230715/rpts-1884323773.html

В РПЦ связали суррогатное материнство с репродукцией ЛГБТ-сообщества

В РПЦ связали суррогатное материнство с репродукцией ЛГБТ-сообщества - РИА Новости, 15.07.2023

В РПЦ связали суррогатное материнство с репродукцией ЛГБТ-сообщества

Суррогатное материнство и донорство яйцеклеток являются составляющими системами репродукции ЛГБТ-сообщества, ведь большинство заказчиков суррогатных детей –... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T06:08

2023-07-15T06:08

2023-07-15T06:08

религия

федор лукьянов

вахтанг кипшидзе

русская православная церковь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149089/76/1490897697_0:707:1364:1474_1920x0_80_0_0_dcdad9f872e23000f021dbf37bfdcd4b.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Суррогатное материнство и донорство яйцеклеток являются составляющими системами репродукции ЛГБТ-сообщества, ведь большинство заказчиков суррогатных детей – однополые пары за рубежом, поэтому России нельзя смягчать законодательство в этих сферах, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола. Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций. "Хотелось бы акцентировать внимание властей, что недавно запрещенное для иностранцев суррогатное материнство и донорство ооцитов (яйцеклеток) являются по сути составляющими системы репродукции ЛГБТ-сообщества, так как подавляющее большинство заказчиков суррогатных детей - представители однополых союзов из зарубежных стран. Поэтому попытки смягчить принятые законы могут привести к разрушению сложившегося курса государства на поддержку семьи как союза мужчины и женщины и традиционных ценностей в целом", - сказал Лукьянов РИА Новости. Он также выразил надежду, что закон о запрете смены пола в России будет утвержден Советом Федерации и подписан президентом РФ в ближайшее время. Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что Русская православная церковь поддерживает принятие законодательства, запрещающего смену пола в России. По его словам, такой закон "является единственно возможным в логике защиты традиционных ценностей, которой призвано следовать наше государство при полной поддержке большинства населения и религиозных общин". Представитель РПЦ отметил, что закон позволит юридически прекратить практику, когда, "сменив паспортный пол, фактически люди одного пола могли вступить в признаваемый государством брак". Также он предложил в развитие закона о запрете смены пола в РФ запретить усыновление российских детей родителями из стран, где практикуется смена пола малолетними детьми.

https://ria.ru/20230715/zakon-1884322735.html

https://ria.ru/20230513/meditsina-1871289865.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федор лукьянов, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, россия