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В РПЦ связали суррогатное материнство с репродукцией ЛГБТ-сообщества - РИА Новости, 15.07.2023
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Религия
 
06:08 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/rpts-1884323773.html
В РПЦ связали суррогатное материнство с репродукцией ЛГБТ-сообщества
В РПЦ связали суррогатное материнство с репродукцией ЛГБТ-сообщества - РИА Новости, 15.07.2023
В РПЦ связали суррогатное материнство с репродукцией ЛГБТ-сообщества
Суррогатное материнство и донорство яйцеклеток являются составляющими системами репродукции ЛГБТ-сообщества, ведь большинство заказчиков суррогатных детей –... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T06:08
2023-07-15T06:08
религия
федор лукьянов
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Суррогатное материнство и донорство яйцеклеток являются составляющими системами репродукции ЛГБТ-сообщества, ведь большинство заказчиков суррогатных детей – однополые пары за рубежом, поэтому России нельзя смягчать законодательство в этих сферах, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола. Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций. "Хотелось бы акцентировать внимание властей, что недавно запрещенное для иностранцев суррогатное материнство и донорство ооцитов (яйцеклеток) являются по сути составляющими системы репродукции ЛГБТ-сообщества, так как подавляющее большинство заказчиков суррогатных детей - представители однополых союзов из зарубежных стран. Поэтому попытки смягчить принятые законы могут привести к разрушению сложившегося курса государства на поддержку семьи как союза мужчины и женщины и традиционных ценностей в целом", - сказал Лукьянов РИА Новости. Он также выразил надежду, что закон о запрете смены пола в России будет утвержден Советом Федерации и подписан президентом РФ в ближайшее время. Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что Русская православная церковь поддерживает принятие законодательства, запрещающего смену пола в России. По его словам, такой закон "является единственно возможным в логике защиты традиционных ценностей, которой призвано следовать наше государство при полной поддержке большинства населения и религиозных общин". Представитель РПЦ отметил, что закон позволит юридически прекратить практику, когда, "сменив паспортный пол, фактически люди одного пола могли вступить в признаваемый государством брак". Также он предложил в развитие закона о запрете смены пола в РФ запретить усыновление российских детей родителями из стран, где практикуется смена пола малолетними детьми.
https://ria.ru/20230715/zakon-1884322735.html
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федор лукьянов, вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, россия
Религия, Федор Лукьянов, Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Россия
В РПЦ связали суррогатное материнство с репродукцией ЛГБТ-сообщества

Священник РПЦ Лукьянов: главными заказчиками суррогатных детей являются геи-иностранцы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкИскусственное оплодотворение яйцеклетки
Искусственное оплодотворение яйцеклетки - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Искусственное оплодотворение яйцеклетки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Суррогатное материнство и донорство яйцеклеток являются составляющими системами репродукции ЛГБТ-сообщества, ведь большинство заказчиков суррогатных детей – однополые пары за рубежом, поэтому России нельзя смягчать законодательство в этих сферах, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
Госдума в пятницу на пленарном заседании приняла в окончательном чтении закон о запрете смены пола. Инициатива была внесена в Госдуму РФ в мае депутатами всех пяти думских фракций.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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"Хотелось бы акцентировать внимание властей, что недавно запрещенное для иностранцев суррогатное материнство и донорство ооцитов (яйцеклеток) являются по сути составляющими системы репродукции ЛГБТ-сообщества, так как подавляющее большинство заказчиков суррогатных детей - представители однополых союзов из зарубежных стран. Поэтому попытки смягчить принятые законы могут привести к разрушению сложившегося курса государства на поддержку семьи как союза мужчины и женщины и традиционных ценностей в целом", - сказал Лукьянов РИА Новости.
Он также выразил надежду, что закон о запрете смены пола в России будет утвержден Советом Федерации и подписан президентом РФ в ближайшее время.
Ранее заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что Русская православная церковь поддерживает принятие законодательства, запрещающего смену пола в России. По его словам, такой закон "является единственно возможным в логике защиты традиционных ценностей, которой призвано следовать наше государство при полной поддержке большинства населения и религиозных общин". Представитель РПЦ отметил, что закон позволит юридически прекратить практику, когда, "сменив паспортный пол, фактически люди одного пола могли вступить в признаваемый государством брак". Также он предложил в развитие закона о запрете смены пола в РФ запретить усыновление российских детей родителями из стран, где практикуется смена пола малолетними детьми.
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