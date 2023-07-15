https://ria.ru/20230715/registratsiya-1884330526.html

Депутат призвал не регистрировать в частных домах иностранных рабочих

Депутат призвал не регистрировать в частных домах иностранных рабочих - РИА Новости, 15.07.2023

Депутат призвал не регистрировать в частных домах иностранных рабочих

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов призвал не регистрировать временно в домах рабочих из ближнего зарубежья, поскольку они могут усложнить их последующую... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:32

2023-07-15T08:32

2023-07-15T08:32

общество

сергей гаврилов

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов призвал не регистрировать временно в домах рабочих из ближнего зарубежья, поскольку они могут усложнить их последующую продажу, об этом он сообщил РИА Новости. Депутат отметил, что лето - пик сезонных строек, в это время все граждане стремятся достроить за лето коттеджи, отремонтировать дачи, обустроить участки, нанимая строителей. "Если сезонные рабочие из ближнего зарубежья, работая у вас на стройке частного дома, просят временную регистрацию, то лучше им отказать. Как правило, (они) начинают искать способы временно зарегистрироваться. Важно понимать, что временно зарегистрированные в чужом жилье люди имеют полное право там проживать", - заявил Гаврилов РИА Новости. Он добавил, что по законодательству временно зарегистрированные по месту проживания лица имеют полное право на пользование всеми помещениями дома, а "препятствовать такому их доступу в свой фактический пусть и временный дом по закону нельзя". "Они могут без ограничений использовать коммунальные услуги, звать в ваш дом своих друзей и родственников, устраивать там праздники. Также они имеют право привезти и зарегистрировать там всех своих детей. При этом для этого не требуется согласие, поскольку местом жительства несовершеннолетних по закону является место жительства одного из его родителей", - сообщил Гаврилов. При этом он отметил, что чаще всего на такие уловки сезонных строителей попадаются пожилые одинокие люди. "Если вы хотите защитить свои имущественные права, то не регистрируйте у себя в доме малознакомых людей, приехавших на временные работы. Хотя бы даже потому, что они могут просто исчезнуть в один прекрасный день, и потом возникнут проблемы с продажей жилья", - подчеркнул парламентарий. Если возникнет ситуация, когда необходимо срочно продать недвижимость, где временно прописаны уехавшие строители, особенно с детьми, то сделать это будет крайне сложно, если не получится найти компромисс, придется обращаться по этому поводу в суд, заключилд парламентарий.

https://ria.ru/20220613/migranty-1794527714.html

https://ria.ru/20230713/musulmane-1884008090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей гаврилов