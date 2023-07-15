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Киев отказался вести переговоры с Москвой при покупке реакторов у Болгарии - РИА Новости, 15.07.2023
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02:25 15.07.2023 (обновлено: 09:20 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/reaktory-1884319030.html
Киев отказался вести переговоры с Москвой при покупке реакторов у Болгарии
Киев отказался вести переговоры с Москвой при покупке реакторов у Болгарии - РИА Новости, 15.07.2023
Киев отказался вести переговоры с Москвой при покупке реакторов у Болгарии
Украина не планирует подписывать никакие документы с Москвой по возможному приобретению у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства, сообщила... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T02:25
2023-07-15T09:20
болгария
россия
украина
владимир зеленский
николай денков
кирил петков
энергоатом
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина не планирует подписывать никакие документы с Москвой по возможному приобретению у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства, сообщила компания "Энергоатом" в телеграм-канале. &quot;Вопреки заявлению Николая Штейнберга, Украина не ведет никаких переговоров и не планирует подписывать никакие документы с Россией&quot;, — говорится в сообщении компании.Ранее украинский эксперт Николай Штейнберг, главный инженер Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, заявил изданию "Укринформ", что продажа оборудования для ядерных установок и комплектующих к ним другим странам — предмет специального экспортного контроля, поэтому нужно разрешение непосредственных производителей, то есть России. Как следствие, в соответствии с международным правом должно быть подписано трехстороннее соглашение между Москвой, Софией и Киевом. Согласно информации "Энергоатома", в случае успешных переговоров с Болгарией размещению установок будет содействовать американская компания Westinghouse. "При этом Украина никаким образом не будет зависеть от &lt;...&gt; (России. — Прим. ред.) в каком-либо техническом обслуживании упомянутого оборудования", — добавила компания. На прошлой неделе издание Euractiv сообщило, что Владимир Зеленский во время недавнего визита в Болгарию обсуждал с болгарским премьер-министром Николаем Денковым продажу Киеву двух ядерных реакторов российского производства. Реакторы закупили еще пять лет назад, но болгарские власти больше не в состоянии покрыть их стоимость, поэтому парламент страны дал правительству зеленый свет для начала переговоров с Украиной. При этом, как пишет Euractiv, представитель Еврокомиссии подтвердил, что закупку реакторов, которая обойдется в 600 миллионов евро, могут произвести за счет средств Евросоюза. АЭС "Белене" — недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене, на берегу реки Дунай, на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер страны Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Софии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
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болгария, россия, украина, владимир зеленский, николай денков, кирил петков, энергоатом, чернобыльская аэс, в мире, westinghouse electric
Болгария, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Николай Денков, Кирил Петков, Энергоатом, Чернобыльская АЭС, В мире, Westinghouse Electric
Киев отказался вести переговоры с Москвой при покупке реакторов у Болгарии

В Киеве исключили подписание документов с Москвой при покупке у Софии российских реакторов

© AP Photo / Valentina PetrovaСтройплощадка АЭС "Белене" в Болгарии
Стройплощадка АЭС Белене в Болгарии - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Valentina Petrova
Стройплощадка АЭС "Белене" в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украина не планирует подписывать никакие документы с Москвой по возможному приобретению у Болгарии двух ядерных реакторов российского производства, сообщила компания "Энергоатом" в телеграм-канале.
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"Вопреки заявлению Николая Штейнберга, Украина не ведет никаких переговоров и не планирует подписывать никакие документы с Россией", — говорится в сообщении компании.

Ранее украинский эксперт Николай Штейнберг, главный инженер Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, заявил изданию "Укринформ", что продажа оборудования для ядерных установок и комплектующих к ним другим странам — предмет специального экспортного контроля, поэтому нужно разрешение непосредственных производителей, то есть России. Как следствие, в соответствии с международным правом должно быть подписано трехстороннее соглашение между Москвой, Софией и Киевом.
Согласно информации "Энергоатома", в случае успешных переговоров с Болгарией размещению установок будет содействовать американская компания Westinghouse.
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"При этом Украина никаким образом не будет зависеть от <...> (России. — Прим. ред.) в каком-либо техническом обслуживании упомянутого оборудования", — добавила компания.
На прошлой неделе издание Euractiv сообщило, что Владимир Зеленский во время недавнего визита в Болгарию обсуждал с болгарским премьер-министром Николаем Денковым продажу Киеву двух ядерных реакторов российского производства. Реакторы закупили еще пять лет назад, но болгарские власти больше не в состоянии покрыть их стоимость, поэтому парламент страны дал правительству зеленый свет для начала переговоров с Украиной. При этом, как пишет Euractiv, представитель Еврокомиссии подтвердил, что закупку реакторов, которая обойдется в 600 миллионов евро, могут произвести за счет средств Евросоюза.
АЭС "Белене" — недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене, на берегу реки Дунай, на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер страны Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Софии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
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