https://ria.ru/20230715/probka-1884326984.html

У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин

У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин - РИА Новости, 15.07.2023

У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин

В пробке у Крымского моста со стороны Тамани утром находятся более 300 машин, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к переправе. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T07:33

2023-07-15T07:33

2023-07-15T08:52

тамань (станица)

керчь

запорожская область

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822526558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807d7ff5366912cb96c4a275a91f0ea4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. В пробке у Крымского моста со стороны Тамани утром находятся более 300 машин, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к переправе. "В очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа", — уточнили в материале.Со стороны Керчи затруднений нет.В пятницу днем на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова находилось более 700 транспортных средств, время ожидания проезда составляло более двух часов. К вечеру затруднения устранили. С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. Третьего июля она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс открыл дополнительные пункты досмотра.Мост через Керченский пролив открыт для легковых машин и туристических автобусов, грузовики проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

https://ria.ru/20230708/daydzhest-1882863735.html

тамань (станица)

керчь

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамань (станица), керчь, запорожская область, авто