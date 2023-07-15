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У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин
У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин - РИА Новости, 15.07.2023
У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин
В пробке у Крымского моста со стороны Тамани утром находятся более 300 машин, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к переправе. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:33
2023-07-15T07:33
2023-07-15T08:52
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. В пробке у Крымского моста со стороны Тамани утром находятся более 300 машин, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к переправе. "В очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа", — уточнили в материале.Со стороны Керчи затруднений нет.В пятницу днем на автоподходах к Крымскому мосту со стороны полуострова находилось более 700 транспортных средств, время ожидания проезда составляло более двух часов. К вечеру затруднения устранили. С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. Третьего июля она растянулась до 13 километров, но к утру вторника уменьшилась до четырех. Очереди были связаны с ростом числа машин и подлежащего досмотру багажа. Минтранс открыл дополнительные пункты досмотра.Мост через Керченский пролив открыт для легковых машин и туристических автобусов, грузовики проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230708/daydzhest-1882863735.html
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тамань (станица), керчь, запорожская область, авто
Тамань (станица), Керчь, Запорожская область, Авто
У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин
У Крымского моста со стороны Тамани в субботу утром образовалась пробка из 304 машин