https://ria.ru/20230715/prizyvniki-1884348429.html

Отслуживших призывников направили к местам проживания

Отслуживших призывников направили к местам проживания - РИА Новости, 15.07.2023

Отслуживших призывников направили к местам проживания

Призывники, выслужившие сроки службы, уволены и направлены к местам проживания, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:53

2023-07-15T11:53

2023-07-15T11:53

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Призывники, выслужившие сроки службы, уволены и направлены к местам проживания, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В Минобороны отметили, что весенний призыв этого года граждан на военную службу завершен, в ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тысяч человек. "Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказали в ведомстве. В министерстве добавили, что Главным организационно-мобилизационным управлением Генштаба ВС РФ была организована система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях и работа "прямых телефонных линий", на которые поступило более 1,5 тысячи звонков.

https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия