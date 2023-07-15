https://ria.ru/20230715/prizyvniki-1884348429.html
Отслуживших призывников направили к местам проживания
Отслуживших призывников направили к местам проживания - РИА Новости, 15.07.2023
Отслуживших призывников направили к местам проживания
Призывники, выслужившие сроки службы, уволены и направлены к местам проживания, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T11:53
2023-07-15T11:53
2023-07-15T11:53
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Призывники, выслужившие сроки службы, уволены и направлены к местам проживания, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В Минобороны отметили, что весенний призыв этого года граждан на военную службу завершен, в ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тысяч человек. "Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказали в ведомстве. В министерстве добавили, что Главным организационно-мобилизационным управлением Генштаба ВС РФ была организована система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях и работа "прямых телефонных линий", на которые поступило более 1,5 тысячи звонков.
https://ria.ru/20230613/srochniki-1877865527.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Отслуживших призывников направили к местам проживания
Минобороны: отслуживших призывников уволили и направили к местам проживания
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Призывники, выслужившие сроки службы, уволены и направлены к местам проживания, сообщили в субботу в Минобороны РФ
.
В Минобороны отметили, что весенний призыв этого года граждан на военную службу завершен, в ВС РФ и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тысяч человек.
"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - сказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что Главным организационно-мобилизационным управлением Генштаба ВС РФ была организована система контроля за ходом призыва граждан на военную службу на всех уровнях и работа "прямых телефонных линий", на которые поступило более 1,5 тысячи звонков.
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