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Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом - РИА Новости, 15.07.2023
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10:06 15.07.2023 (обновлено: 10:35 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/prezident-1884338589.html
Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом
Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом - РИА Новости, 15.07.2023
Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:06
2023-07-15T10:35
в мире
южная корея
украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом, передает агентство Рёнхап."Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль совершил неожиданный визит на Украину", - говорится в сообщении агентства.Как отмечает агентство, президент Южной Кореи планирует встретиться с Владимиром Зеленским.Согласно информации офиса южнокорейского президента, Юн Сок Ёль вместе с супругой прибыли на Украину из Польши. Как отмечается, президент Южной Кореи посетил Бучу и Ирпень.
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в мире, южная корея, украина
В мире, Южная Корея, Украина
Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель прибыл на Украину с неожиданным визитом

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом, передает агентство Рёнхап.
"Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль совершил неожиданный визит на Украину", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство, президент Южной Кореи планирует встретиться с Владимиром Зеленским.
Согласно информации офиса южнокорейского президента, Юн Сок Ёль вместе с супругой прибыли на Украину из Польши. Как отмечается, президент Южной Кореи посетил Бучу и Ирпень.
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