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Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом

Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом - РИА Новости, 15.07.2023

Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:06

2023-07-15T10:06

2023-07-15T10:35

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом, передает агентство Рёнхап."Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль совершил неожиданный визит на Украину", - говорится в сообщении агентства.Как отмечает агентство, президент Южной Кореи планирует встретиться с Владимиром Зеленским.Согласно информации офиса южнокорейского президента, Юн Сок Ёль вместе с супругой прибыли на Украину из Польши. Как отмечается, президент Южной Кореи посетил Бучу и Ирпень.

https://ria.ru/20230420/oruzhie-1866495000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная корея, украина