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Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом
Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом - РИА Новости, 15.07.2023
Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:06
2023-07-15T10:06
2023-07-15T10:35
в мире
южная корея
украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл на Украину с неожиданным визитом, передает агентство Рёнхап."Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль совершил неожиданный визит на Украину", - говорится в сообщении агентства.Как отмечает агентство, президент Южной Кореи планирует встретиться с Владимиром Зеленским.Согласно информации офиса южнокорейского президента, Юн Сок Ёль вместе с супругой прибыли на Украину из Польши. Как отмечается, президент Южной Кореи посетил Бучу и Ирпень.
https://ria.ru/20230420/oruzhie-1866495000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, украина
В мире, Южная Корея, Украина
Президент Южной Кореи прибыл на Украину с неожиданным визитом
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель прибыл на Украину с неожиданным визитом