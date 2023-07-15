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В Канаде увеличилась площадь сгоревших лесов - РИА Новости, 15.07.2023
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20:12 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/pozhary-1884401044.html
В Канаде увеличилась площадь сгоревших лесов
В Канаде увеличилась площадь сгоревших лесов - РИА Новости, 15.07.2023
В Канаде увеличилась площадь сгоревших лесов
Площадь сгоревших территорий в результате лесных пожаров в Канаде достигла 10 миллионов гектаров, в то время как общее число очагов возгораний составило 905,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T20:12
2023-07-15T20:12
в мире
канада
британская колумбия
квебек (провинция)
происшествия
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Площадь сгоревших территорий в результате лесных пожаров в Канаде достигла 10 миллионов гектаров, в то время как общее число очагов возгораний составило 905, свидетельствуют данные межправительственного центра лесных пожаров страны. Согласно обновленной статистической информации, всего с начала года в Канаде вспыхнули уже 4089 пожаров. Среди сохраняющихся в настоящее время возгораний 571 пожар находится не под контролем, а 107 удерживаются от распространения, еще 227 контролируются пожарными. Наибольшее число активных пожаров наблюдается в провинции Британская Колумбия, где зарегистрировано 374 очага, а в Квебеке и Альберте - 124 и 118 очагов соответственно. Сильные пожары продолжают бушевать по всей Канаде. Дым от них распространяется уже и за пределы Канады, загрязняя воздух в различных регионах США. Ранее министр общественной безопасности Канады Билл Блэр признал, что ситуация с пожарами в Канаде является наихудшей в этом столетии. По его словам, около 5 тысяч специалистов работают над тушением пожаров в различных провинциях, включая Альберту, Квебек и Новую Шотландию, в стране находятся более тысячи "международных средств пожаротушения".
https://ria.ru/20230714/pozhar-1884264109.html
канада
британская колумбия
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в мире, канада, британская колумбия, квебек (провинция), происшествия
В мире, Канада, Британская Колумбия, Квебек (провинция), Происшествия
В Канаде увеличилась площадь сгоревших лесов

В Канаде площадь сгоревших лесов достигла десяти миллионов гектаров

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Пожар в лесном массиве . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. Площадь сгоревших территорий в результате лесных пожаров в Канаде достигла 10 миллионов гектаров, в то время как общее число очагов возгораний составило 905, свидетельствуют данные межправительственного центра лесных пожаров страны.
Согласно обновленной статистической информации, всего с начала года в Канаде вспыхнули уже 4089 пожаров.
Среди сохраняющихся в настоящее время возгораний 571 пожар находится не под контролем, а 107 удерживаются от распространения, еще 227 контролируются пожарными.
Наибольшее число активных пожаров наблюдается в провинции Британская Колумбия, где зарегистрировано 374 очага, а в Квебеке и Альберте - 124 и 118 очагов соответственно.
Сильные пожары продолжают бушевать по всей Канаде. Дым от них распространяется уже и за пределы Канады, загрязняя воздух в различных регионах США.
Ранее министр общественной безопасности Канады Билл Блэр признал, что ситуация с пожарами в Канаде является наихудшей в этом столетии. По его словам, около 5 тысяч специалистов работают над тушением пожаров в различных провинциях, включая Альберту, Квебек и Новую Шотландию, в стране находятся более тысячи "международных средств пожаротушения".
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума
14 июля, 17:35
 
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