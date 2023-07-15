https://ria.ru/20230715/pozhary-1884330677.html

В России за сутки потушили 65 природных пожаров

В России за сутки потушили 65 природных пожаров - РИА Новости, 15.07.2023

В России за сутки потушили 65 природных пожаров

В России за сутки потушили 65 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:32

2023-07-15T08:32

2023-07-15T08:32

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 65 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.07.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 65 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 350 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 15 июля в России действовало 168 лесных пожаров на площади 318 279 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 55 пожаров на 220 109 гектарах.

https://ria.ru/20230714/podzhog-1884096453.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, природные пожары в россии