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В России за сутки потушили 65 природных пожаров - РИА Новости, 15.07.2023
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08:32 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/pozhary-1884330677.html
В России за сутки потушили 65 природных пожаров
В России за сутки потушили 65 природных пожаров - РИА Новости, 15.07.2023
В России за сутки потушили 65 природных пожаров
В России за сутки потушили 65 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:32
2023-07-15T08:32
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 65 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.07.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 65 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 350 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 15 июля в России действовало 168 лесных пожаров на площади 318 279 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 55 пожаров на 220 109 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 65 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 65 природных пожаров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара
Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарный вертолет МЧС РФ принимает участие в тушении лесного пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России за сутки потушили 65 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.07.2023 года в 21 регионе России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 65 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 350 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 15 июля в России действовало 168 лесных пожаров на площади 318 279 гектаров, которые активно тушили.
Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в республике Саха (Якутия) - там действуют 55 пожаров на 220 109 гектарах.
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