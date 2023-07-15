https://ria.ru/20230715/pozhar-1884413903.html
В Омске ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажки
В Омске ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажки - РИА Новости, 15.07.2023
В Омске ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажки
Спасатели ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного дома в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T23:16
2023-07-15T23:16
2023-07-15T23:16
происшествия
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного дома в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел около полуночи по местному времени. Загорелась крыша пятиэтажки по адресу Бульвар Победы, 3. Языки пламени вырывались из-под кровли и чердака здания. Перед этим в городе шел дождь. Площадь пожара составляла 1125 "квадратов", спасатели эвакуировали 60 человек, еще трое были спасены. Пожар был локализован на площади 1125 квадратных метров. "В 22.51 (мск) ликвидация открытого горения", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230526/krasnodar-1874285983.html
омск
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Пожар на крыше пятиэтажного дома в Омске
Крыша пятиэтажного дома горит в Омске, площадь пожара - свыше тысячи квадратных метров. Из здания эвакуированы 60 человек, еще трое спасены. Мэр города взял на контроль устранение последствий пожара и оказание помощи людям.
2023-07-15T23:16
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажки
Спасатели ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного дома в Омске