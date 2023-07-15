https://ria.ru/20230715/pozhar-1884409597.html

В Омске выросла площадь пожара на крыше пятиэтажного дома

В Омске выросла площадь пожара на крыше пятиэтажного дома - РИА Новости, 15.07.2023

В Омске выросла площадь пожара на крыше пятиэтажного дома

Площадь пожара на крыше пятиэтажного дома в Омске выросла до 1125 "квадратов", спасатели эвакуировали 60 человек, еще трое спасены, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T22:13

2023-07-15T22:13

2023-07-15T22:23

происшествия

омск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Площадь пожара на крыше пятиэтажного дома в Омске выросла до 1125 "квадратов", спасатели эвакуировали 60 человек, еще трое спасены, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел около полуночи по местному времени. Резко загорелась крыша пятиэтажки по адресу Бульвар Победы, 3. Языки пламени вырывались из-под кровли и чердака здания. Перед этим в городе шел дождь. "Из здания эвакуировано 60 человек, еще 3 спасены пожарно-спасательными подразделениями. Площадь пожара составляет 1125 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883843089.html

омск

россия

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Пожар на крыше пятиэтажного дома в Омске Крыша пятиэтажного дома горит в Омске, площадь пожара - свыше тысячи квадратных метров. Из здания эвакуированы 60 человек, еще трое спасены. Мэр города взял на контроль устранение последствий пожара и оказание помощи людям. 2023-07-15T22:13 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)