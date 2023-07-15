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В Омске выросла площадь пожара на крыше пятиэтажного дома
В Омске выросла площадь пожара на крыше пятиэтажного дома - РИА Новости, 15.07.2023
В Омске выросла площадь пожара на крыше пятиэтажного дома
Площадь пожара на крыше пятиэтажного дома в Омске выросла до 1125 "квадратов", спасатели эвакуировали 60 человек, еще трое спасены, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:13
2023-07-15T22:13
2023-07-15T22:23
происшествия
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Площадь пожара на крыше пятиэтажного дома в Омске выросла до 1125 "квадратов", спасатели эвакуировали 60 человек, еще трое спасены, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел около полуночи по местному времени. Резко загорелась крыша пятиэтажки по адресу Бульвар Победы, 3. Языки пламени вырывались из-под кровли и чердака здания. Перед этим в городе шел дождь. "Из здания эвакуировано 60 человек, еще 3 спасены пожарно-спасательными подразделениями. Площадь пожара составляет 1125 квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Пожар на крыше пятиэтажного дома в Омске
Крыша пятиэтажного дома горит в Омске, площадь пожара - свыше тысячи квадратных метров. Из здания эвакуированы 60 человек, еще трое спасены. Мэр города взял на контроль устранение последствий пожара и оказание помощи людям.
2023-07-15T22:13
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происшествия, омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Омске выросла площадь пожара на крыше пятиэтажного дома
Площадь пожара на крыше пятиэтажного дома в Омске выросла до 1125 квадратов