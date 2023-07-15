https://ria.ru/20230715/pozhar-1884405247.html

В Омске на набережной загорелась крыша дома

В Омске на набережной загорелась крыша дома - РИА Новости, 15.07.2023

В Омске на набережной загорелась крыша дома

Крыша пятиэтажного дома загорелась на Бульваре Победы в Омске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T21:12

2023-07-15T21:12

2023-07-15T21:12

происшествия

омск

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ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Крыша пятиэтажного дома загорелась на Бульваре Победы в Омске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Пожар произошел около полуночи по местному времени. Резко загорелась крыша пятиэтажки по адресу Бульвар Победы, 3. Языки пламени вырывались из-под кровли и чердака здания. Перед этим в городе шел дождь. Спасатели приехали в течении 3-5 минут и сразу же преступили к эвакуации жителей и тушению. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Часть жильцов эвакуировалась самостоятельно. Предварительно, по информации от спасателей, пожар произошел из-за неисправной проводки, передает корреспондент РИА Новости. Тушение огня продолжается. На месте работают шесть пожарных машин.

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883843089.html

https://ria.ru/20230712/pozhar-1883859388.html

омск

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск