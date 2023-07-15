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В Омске на набережной загорелась крыша дома - РИА Новости, 15.07.2023
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21:12 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/pozhar-1884405247.html
В Омске на набережной загорелась крыша дома
В Омске на набережной загорелась крыша дома - РИА Новости, 15.07.2023
В Омске на набережной загорелась крыша дома
Крыша пятиэтажного дома загорелась на Бульваре Победы в Омске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T21:12
2023-07-15T21:12
происшествия
омск
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ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Крыша пятиэтажного дома загорелась на Бульваре Победы в Омске, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Пожар произошел около полуночи по местному времени. Резко загорелась крыша пятиэтажки по адресу Бульвар Победы, 3. Языки пламени вырывались из-под кровли и чердака здания. Перед этим в городе шел дождь. Спасатели приехали в течении 3-5 минут и сразу же преступили к эвакуации жителей и тушению. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Часть жильцов эвакуировалась самостоятельно. Предварительно, по информации от спасателей, пожар произошел из-за неисправной проводки, передает корреспондент РИА Новости. Тушение огня продолжается. На месте работают шесть пожарных машин.
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883843089.html
https://ria.ru/20230712/pozhar-1883859388.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске на набережной загорелась крыша дома

В Омске на набережной загорелась крыша пятиэтажного дома

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 июл - РИА Новости. Крыша пятиэтажного дома загорелась на Бульваре Победы в Омске, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Пожар произошел около полуночи по местному времени. Резко загорелась крыша пятиэтажки по адресу Бульвар Победы, 3. Языки пламени вырывались из-под кровли и чердака здания. Перед этим в городе шел дождь.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
На юго-западе Москвы при пожаре в доме погиб один человек
12 июля, 19:52
Спасатели приехали в течении 3-5 минут и сразу же преступили к эвакуации жителей и тушению.
Неизвестно, есть ли пострадавшие. Часть жильцов эвакуировалась самостоятельно. Предварительно, по информации от спасателей, пожар произошел из-за неисправной проводки, передает корреспондент РИА Новости.
Тушение огня продолжается. На месте работают шесть пожарных машин.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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