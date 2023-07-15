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В Свердловской области локализовали все лесные пожары
В Свердловской области локализовали все лесные пожары - РИА Новости, 15.07.2023
В Свердловской области локализовали все лесные пожары
Огнеборцы локализовали все лесные пожары в Свердловской области, сообщил департамент информационной политики региона в субботу. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:23
2023-07-15T09:23
2023-07-15T09:23
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Огнеборцы локализовали все лесные пожары в Свердловской области, сообщил департамент информационной политики региона в субботу. "Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторам лесных участков и добровольцам к вечеру 14 июля удалось локализовать все лесные пожары на территории региона. Кроме того, ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади 860 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на утро субботы продолжают действовать возгорания в семи муниципалитетах области. Борьбу с огнем ведут более 650 человек и почти 140 единиц техники. Один из крупных пожаров, произошедший в среду в селе Шайдуриха в Свердловской области, уничтожил 41 строение, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские постройки. В четверг спасатели локализовали возгорание на площади 4,1 тысячи квадратных метров, утром в пятницу было объявлено о его полной ликвидации. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили ожоги. Из-за серьезной пожарной обстановки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 13 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах.
https://ria.ru/20230714/pozhary-1884116889.html
https://ria.ru/20230710/tushenie-1883227954.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Свердловской области локализовали все лесные пожары
В Свердловской области локализовали все лесные пожары, 18 из них ликвидировали