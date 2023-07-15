https://ria.ru/20230715/pozhar-1884334006.html

В Свердловской области локализовали все лесные пожары

В Свердловской области локализовали все лесные пожары - РИА Новости, 15.07.2023

В Свердловской области локализовали все лесные пожары

Огнеборцы локализовали все лесные пожары в Свердловской области, сообщил департамент информационной политики региона в субботу. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T09:23

2023-07-15T09:23

2023-07-15T09:23

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Огнеборцы локализовали все лесные пожары в Свердловской области, сообщил департамент информационной политики региона в субботу. "Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС, арендаторам лесных участков и добровольцам к вечеру 14 июля удалось локализовать все лесные пожары на территории региона. Кроме того, ликвидировано 18 лесных пожаров на общей площади 860 гектаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на утро субботы продолжают действовать возгорания в семи муниципалитетах области. Борьбу с огнем ведут более 650 человек и почти 140 единиц техники. Один из крупных пожаров, произошедший в среду в селе Шайдуриха в Свердловской области, уничтожил 41 строение, из них 13 домов – в которых постоянно проживали люди. По данным МЧС, огонь от верхового лесного пожара перешел на деревенские постройки. В четверг спасатели локализовали возгорание на площади 4,1 тысячи квадратных метров, утром в пятницу было объявлено о его полной ликвидации. В результате происшествия погиб один человек, еще двое получили ожоги. Из-за серьезной пожарной обстановки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 13 июля ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах.

https://ria.ru/20230714/pozhary-1884116889.html

https://ria.ru/20230710/tushenie-1883227954.html

свердловская область

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии