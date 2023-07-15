https://ria.ru/20230715/poteri-1884362818.html

ВСУ потеряли до 315 человек за сутки на Донецком направлении

ВСУ потеряли до 315 человек за сутки на Донецком направлении - РИА Новости, 15.07.2023

ВСУ потеряли до 315 человек за сутки на Донецком направлении

Украинская армия за сутки потеряла до 315 человек на Донецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:05

2023-07-15T14:05

2023-07-15T15:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Украинская армия за сутки потеряла до 315 человек на Донецком направлении, сообщило Минобороны."В ходе боевых действий потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", — говорится в сводке.Как уточняется, российская группировка войск "Юг" отразила 17 атак ВСУ в районах Северного, Курдюмовки, Новомихайловки, Марьинки, Клещеевки и Малоильиновки в ДНР, а также Белогоровки в Луганской Народной Республике. Помимо этого, возле Курдюмовки удалось пресечь деятельность группы диверсантов.Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике, а также возле Невского и Червоной Дибровы в ЛНР. Кроме того, украинские солдаты дважды пытались перейти в наступление в направлении Торского в ДНР и Макеевки в Луганской Народной Республике, российские военные успешно отразили атаки. Также в районе Червоной Дибровы удалось пресечь деятельность группы диверсантов, а возле Ямполя в ДНР — уничтожить склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" нанесла удары по украинским солдатам и технике возле Макаровки и Ровнополя в Донецкой Народной Республике. В районе Урожайного российские бойцы отразили две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ. Кроме того, возле Старомайорского и Ровнополя они пресекли деятельность двух групп диверсантов. Также в районе Макаровки удалось уничтожить склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны.В свою очередь, на Запорожском направлении российские войска нанесли поражение солдатам 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ возле населенного пункта Пятихатки. Также в районе Жеребянок они ликвидировали диверсионно-разведывательную группу.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" поразила живую силу и технику ВСУ возле населенных пунктов Красное Первое, Новомлынск и Молчаново в Харьковской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили наносить огневое поражение украинским солдатам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 73 подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 93 районах. В частности, в районах Ямполя в ДНР, Малой Токмачки и Новосоленого в Запорожской области удалось нанести удар по складам боеприпасов 33-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ, а также 5-й бригады Нацгвардии Украины.

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230715/unichtozhenie-1884364845.html

https://ria.ru/20230714/kontrnastup-1884022157.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)