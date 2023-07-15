https://ria.ru/20230715/pomosch-1884353253.html

Правительство одобрило взнос в фонд ВПП ООН на помощь Африке

Правительство одобрило взнос в фонд ВПП ООН на помощь Африке - РИА Новости, 15.07.2023

Правительство одобрило взнос в фонд ВПП ООН на помощь Африке

Правительство России на заседании в четверг одобрило проект, согласно которому предусматривается взнос в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T12:37

2023-07-15T12:37

2023-07-15T12:37

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект, согласно которому предусматривается взнос в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для гуманитарной помощи африканским странам, сообщается на сайте кабмина. "Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Как уточняется, проектом акта предусматривается внести добровольный целевой взнос в фонд ВПП ООН, проинформировать о принятом решении правительства указанных государств и ВПП ООН, согласовать порядок перечисления и использования взноса с учетом обязательного использования средств для закупки товаров в России и их доставки российскими организациями.

https://ria.ru/20221129/afrika-1834961078.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оон, в мире