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Правительство одобрило взнос в фонд ВПП ООН на помощь Африке - РИА Новости, 15.07.2023
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12:37 15.07.2023
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Правительство одобрило взнос в фонд ВПП ООН на помощь Африке
Правительство одобрило взнос в фонд ВПП ООН на помощь Африке - РИА Новости, 15.07.2023
Правительство одобрило взнос в фонд ВПП ООН на помощь Африке
Правительство России на заседании в четверг одобрило проект, согласно которому предусматривается взнос в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:37
2023-07-15T12:37
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект, согласно которому предусматривается взнос в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для гуманитарной помощи африканским странам, сообщается на сайте кабмина. "Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Как уточняется, проектом акта предусматривается внести добровольный целевой взнос в фонд ВПП ООН, проинформировать о принятом решении правительства указанных государств и ВПП ООН, согласовать порядок перечисления и использования взноса с учетом обязательного использования средств для закупки товаров в России и их доставки российскими организациями.
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россия, оон, в мире
Россия, ООН, В мире
Правительство одобрило взнос в фонд ВПП ООН на помощь Африке

Правительство одобрило добровольный взнос в фонд ВПП ООН на помощь африканским странам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило проект, согласно которому предусматривается взнос в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН для гуманитарной помощи африканским странам, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Как уточняется, проектом акта предусматривается внести добровольный целевой взнос в фонд ВПП ООН, проинформировать о принятом решении правительства указанных государств и ВПП ООН, согласовать порядок перечисления и использования взноса с учетом обязательного использования средств для закупки товаров в России и их доставки российскими организациями.
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