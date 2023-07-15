https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак - РИА Новости, 15.07.2023
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак
Готовившие покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак пособники СБУ должны были получить в общем 3 миллиона... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:01
2023-07-15T14:01
2023-07-15T16:39
происшествия
маргарита симоньян
ксения собчак
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Готовившие покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак пособники СБУ должны были получить в общем 3 миллиона рублей - по 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, сообщили в субботу в ФСБ России. По данным службы, задержаны пособники СБУ, готовившие покушение на Симоньян и Собчак. "В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство", - сообщили в ФСБ. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, СК РФ планирует возбудить на задержанных дела "с экстремистской и террористической окраской".
https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Допрос создателя неонацистской группировки, которому заказали убийство Маргариты Симоньян
Кадры допроса создателя неонацистской группировки, которому спецслужбы Украины заказали убийство Маргариты Симоньян
2023-07-15T14:01
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, маргарита симоньян, ксения собчак, россия
Происшествия, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Россия
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак
ФСБ: готовившие покушения на Симоньян и Собчак должны были получить три миллиона рублей
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Готовившие покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак пособники СБУ должны были получить в общем 3 миллиона рублей - по 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, сообщили в субботу в ФСБ России.
По данным службы, задержаны пособники СБУ, готовившие покушение на Симоньян и Собчак.
"В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство", - сообщили в ФСБ.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, СК
РФ планирует возбудить на задержанных дела "с экстремистской и террористической окраской".
Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева