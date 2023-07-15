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ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак - РИА Новости, 15.07.2023
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14:01 15.07.2023 (обновлено: 16:39 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак - РИА Новости, 15.07.2023
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак
Готовившие покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак пособники СБУ должны были получить в общем 3 миллиона... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:01
2023-07-15T16:39
происшествия
маргарита симоньян
ксения собчак
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Готовившие покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак пособники СБУ должны были получить в общем 3 миллиона рублей - по 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, сообщили в субботу в ФСБ России. По данным службы, задержаны пособники СБУ, готовившие покушение на Симоньян и Собчак. "В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство", - сообщили в ФСБ. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, СК РФ планирует возбудить на задержанных дела "с экстремистской и террористической окраской".
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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Допрос создателя неонацистской группировки, которому заказали убийство Маргариты Симоньян
Кадры допроса создателя неонацистской группировки, которому спецслужбы Украины заказали убийство Маргариты Симоньян
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РИА Новости
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происшествия, маргарита симоньян, ксения собчак, россия
Происшествия, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Россия
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак

ФСБ: готовившие покушения на Симоньян и Собчак должны были получить три миллиона рублей

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Готовившие покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак пособники СБУ должны были получить в общем 3 миллиона рублей - по 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, сообщили в субботу в ФСБ России.
По данным службы, задержаны пособники СБУ, готовившие покушение на Симоньян и Собчак.
"В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство", - сообщили в ФСБ.
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, СК РФ планирует возбудить на задержанных дела "с экстремистской и террористической окраской".
Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на нее со стороны Киева
13:55
 
ПроисшествияМаргарита СимоньянКсения СобчакРоссия
 
 
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