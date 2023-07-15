https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html

ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак

ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак - РИА Новости, 15.07.2023

ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак

Готовившие покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак пособники СБУ должны были получить в общем 3 миллиона... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:01

2023-07-15T14:01

2023-07-15T16:39

происшествия

маргарита симоньян

ксения собчак

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564980208_0:197:2708:1720_1920x0_80_0_0_673c7fc46e4925d2695bf4c22723c79b.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Готовившие покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак пособники СБУ должны были получить в общем 3 миллиона рублей - по 1,5 миллиона рублей за каждое убийство, сообщили в субботу в ФСБ России. По данным службы, задержаны пособники СБУ, готовившие покушение на Симоньян и Собчак. "В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллионов рублей за каждое убийство", - сообщили в ФСБ. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, СК РФ планирует возбудить на задержанных дела "с экстремистской и террористической окраской".

https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос создателя неонацистской группировки, которому заказали убийство Маргариты Симоньян Кадры допроса создателя неонацистской группировки, которому спецслужбы Украины заказали убийство Маргариты Симоньян 2023-07-15T14:01 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, маргарита симоньян, ксения собчак, россия