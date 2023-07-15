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В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары - РИА Новости, 15.07.2023
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22:48 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884412116.html
В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары
В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары - РИА Новости, 15.07.2023
В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары
Неизвестный проник в дом семейной пары в деревне Коски Смоленской области, напал на мужчину и женщину, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили РИА... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:48
2023-07-15T22:48
происшествия
жилье
россия
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
рославльский район
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РЯЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Неизвестный проник в дом семейной пары в деревне Коски Смоленской области, напал на мужчину и женщину, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. "Рославльским межрайонным следственным отделом СУСК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины и женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что утром в субботу "неустановленное лицо" проникло на территорию частного домовладения в деревне Коски Рославльского района, где "причинило телесные повреждения проживающей там семейной паре". Пострадавших госпитализировали. Сотрудники полиции ведут поиски преступника.
https://ria.ru/20230714/avtomobil-1884242905.html
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россия
смоленская область
рославльский район
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происшествия, жилье, россия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), рославльский район
Происшествия, Жилье, Россия, Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ), Рославльский район
В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары

В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары в деревне Коски

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Неизвестный проник в дом семейной пары в деревне Коски Смоленской области, напал на мужчину и женщину, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
"Рославльским межрайонным следственным отделом СУСК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины и женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении.
Место взрыва автомобиля в Белгороде - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В Белгороде завели дело о покушении на убийство после подрыва автомобиля
14 июля, 16:13
Отмечается, что утром в субботу "неустановленное лицо" проникло на территорию частного домовладения в деревне Коски Рославльского района, где "причинило телесные повреждения проживающей там семейной паре". Пострадавших госпитализировали.
Сотрудники полиции ведут поиски преступника.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
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ПроисшествияЖильеРоссияСмоленская областьСледственный комитет России (СК РФ)Рославльский район
 
 
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