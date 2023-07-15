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В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары
В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары - РИА Новости, 15.07.2023
В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары
Неизвестный проник в дом семейной пары в деревне Коски Смоленской области, напал на мужчину и женщину, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили РИА... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:48
2023-07-15T22:48
2023-07-15T22:48
происшествия
жилье
россия
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
рославльский район
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РЯЗАНЬ, 15 июл – РИА Новости. Неизвестный проник в дом семейной пары в деревне Коски Смоленской области, напал на мужчину и женщину, возбуждено дело о покушении на убийство, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. "Рославльским межрайонным следственным отделом СУСК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины и женщины по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что утром в субботу "неустановленное лицо" проникло на территорию частного домовладения в деревне Коски Рославльского района, где "причинило телесные повреждения проживающей там семейной паре". Пострадавших госпитализировали. Сотрудники полиции ведут поиски преступника.
https://ria.ru/20230714/avtomobil-1884242905.html
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происшествия, жилье, россия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), рославльский район
Происшествия, Жилье, Россия, Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ), Рославльский район
В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары
В Смоленской области возбудили дело о покушении на убийство семейной пары в деревне Коски