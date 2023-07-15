https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884382141.html
Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки
Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки - РИА Новости, 15.07.2023
Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки
Среди шестерых фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак есть... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T16:59
2023-07-15T16:59
2023-07-15T17:07
происшествия
московский городской суд
маргарита симоньян
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Среди шестерых фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак есть несовершеннолетние, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Среди них есть несовершеннолетние", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об избрании шестерым фигурантам дела меры пресечения. Как следует из базы данных столичных судов, им вменяется хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Ксении Собчак. Задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88".
https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московский городской суд, маргарита симоньян
Происшествия, Московский городской суд, Маргарита Симоньян
Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки
Среди шести фигурантов дела о подготовке покушении на Симоньян есть несовершеннолетние