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Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки - РИА Новости, 15.07.2023
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16:59 15.07.2023 (обновлено: 17:07 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884382141.html
Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки
Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки - РИА Новости, 15.07.2023
Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки
Среди шестерых фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак есть... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T16:59
2023-07-15T17:07
происшествия
московский городской суд
маргарита симоньян
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Среди шестерых фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак есть несовершеннолетние, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Среди них есть несовершеннолетние", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об избрании шестерым фигурантам дела меры пресечения. Как следует из базы данных столичных судов, им вменяется хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Ксении Собчак. Задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88".
https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html
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Варвара Скокшина
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происшествия, московский городской суд, маргарита симоньян
Происшествия, Московский городской суд, Маргарита Симоньян
Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки

Среди шести фигурантов дела о подготовке покушении на Симоньян есть несовершеннолетние

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Среди шестерых фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак есть несовершеннолетние, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Среди них есть несовершеннолетние", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об избрании шестерым фигурантам дела меры пресечения. Как следует из базы данных столичных судов, им вменяется хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Ксении Собчак. Задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88".
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
ФСБ раскрыла подробности готовившегося покушения Киева на Симоньян и Собчак
14:01
 
ПроисшествияМосковский городской судМаргарита Симоньян
 
 
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