https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884382141.html

Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки

Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки - РИА Новости, 15.07.2023

Среди фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть подростки

Среди шестерых фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак есть... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T16:59

2023-07-15T16:59

2023-07-15T17:07

происшествия

московский городской суд

маргарита симоньян

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Среди шестерых фигурантов дела о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, а также на Ксению Собчак есть несовершеннолетние, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Среди них есть несовершеннолетние", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об избрании шестерым фигурантам дела меры пресечения. Как следует из базы данных столичных судов, им вменяется хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Ксении Собчак. Задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88".

https://ria.ru/20230715/pokusheniya-1884362172.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московский городской суд, маргарита симоньян