https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884379479.html
Глава СПЧ назвал готовивших покушение на Симоньян человеческим мусором
Глава СПЧ назвал готовивших покушение на Симоньян человеческим мусором - РИА Новости, 15.07.2023
Глава СПЧ назвал готовивших покушение на Симоньян человеческим мусором
Нацисты, которые задержаны за попытку покушения на главного редактора "Россия сегодня" Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, одного поля ягоды с СБУ,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T16:30
2023-07-15T16:30
2023-07-15T16:30
россия
маргарита симоньян
ксения собчак
валерий фадеев
служба безопасности украины
фсб
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Нацисты, которые задержаны за попытку покушения на главного редактора "Россия сегодня" Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, одного поля ягоды с СБУ, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Ранее стало известно, что совместно с МВД и Следственным комитетом предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Кроме того, планировалось убийство Ксении Собчак. "Я бы обратил внимание на то, что предполагаемые злоумышленники - члены нацисткой группировки, это говорит о том, что СБУ приходится искать в России уродов. Потому что эти нацисты безусловно уроды, к сожалению, и у нас такие встречаются. Это показывает, что эти наши нацисты-уроды и СБУ одного поля ягоды – и эти нацисты, и те нацисты. Вот какого рода "мусор человеческий" приходится использовать киевскому режиму для совершения теракта в нашей стране", - сказал Фадеев. "Слава Богу, что ФСБ предотвратила эти теракты, дай Бог здоровья и Симоньян и Собчак", - добавил глава СПЧ. Кроме того, глава СПЧ напомнил, что Совет регулярно направляет за рубеж в адрес международных организаций, журналистов, правозащитников материалы о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирных жителей, и отметил, что в эту подборку также включаются действия диверсантов и нацистов, которые совершают преступления на территории России. "Все те преступления против мирных жителей, которые попадают в поле нашего зрения, мы направляем в сотни адресов", - отметил Фадеев.
https://ria.ru/20230715/gosterrorizm-1884372610.html
https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, маргарита симоньян, ксения собчак, валерий фадеев, служба безопасности украины, фсб, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Валерий Фадеев, Служба безопасности Украины, ФСБ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Глава СПЧ назвал готовивших покушение на Симоньян человеческим мусором
Глава СПЧ Фадеев назвал готовивших покушение на Симоньян нацистов человеческим мусором
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Нацисты, которые задержаны за попытку покушения на главного редактора "Россия сегодня" Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, одного поля ягоды с СБУ, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
Ранее стало известно, что совместно с МВД и Следственным комитетом предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Кроме того, планировалось убийство Ксении Собчак.
"Я бы обратил внимание на то, что предполагаемые злоумышленники - члены нацисткой группировки, это говорит о том, что СБУ приходится искать в России уродов. Потому что эти нацисты безусловно уроды, к сожалению, и у нас такие встречаются. Это показывает, что эти наши нацисты-уроды и СБУ одного поля ягоды – и эти нацисты, и те нацисты. Вот какого рода "мусор человеческий" приходится использовать киевскому режиму для совершения теракта в нашей стране", - сказал Фадеев.
"Слава Богу, что ФСБ
предотвратила эти теракты, дай Бог здоровья и Симоньян и Собчак", - добавил глава СПЧ.
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Кроме того, глава СПЧ напомнил, что Совет регулярно направляет за рубеж в адрес международных организаций, журналистов, правозащитников материалы о преступлениях ВСУ
и нацбатальонов против мирных жителей, и отметил, что в эту подборку также включаются действия диверсантов и нацистов, которые совершают преступления на территории России.
"Все те преступления против мирных жителей, которые попадают в поле нашего зрения, мы направляем в сотни адресов", - отметил Фадеев.
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