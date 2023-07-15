https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884379479.html

Глава СПЧ назвал готовивших покушение на Симоньян человеческим мусором

Глава СПЧ назвал готовивших покушение на Симоньян человеческим мусором - РИА Новости, 15.07.2023

Глава СПЧ назвал готовивших покушение на Симоньян человеческим мусором

Нацисты, которые задержаны за попытку покушения на главного редактора "Россия сегодня" Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, одного поля ягоды с СБУ,... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T16:30

2023-07-15T16:30

2023-07-15T16:30

россия

маргарита симоньян

ксения собчак

валерий фадеев

служба безопасности украины

фсб

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Нацисты, которые задержаны за попытку покушения на главного редактора "Россия сегодня" Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, одного поля ягоды с СБУ, заявил председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Ранее стало известно, что совместно с МВД и Следственным комитетом предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главреда "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян. Кроме того, планировалось убийство Ксении Собчак. "Я бы обратил внимание на то, что предполагаемые злоумышленники - члены нацисткой группировки, это говорит о том, что СБУ приходится искать в России уродов. Потому что эти нацисты безусловно уроды, к сожалению, и у нас такие встречаются. Это показывает, что эти наши нацисты-уроды и СБУ одного поля ягоды – и эти нацисты, и те нацисты. Вот какого рода "мусор человеческий" приходится использовать киевскому режиму для совершения теракта в нашей стране", - сказал Фадеев. "Слава Богу, что ФСБ предотвратила эти теракты, дай Бог здоровья и Симоньян и Собчак", - добавил глава СПЧ. Кроме того, глава СПЧ напомнил, что Совет регулярно направляет за рубеж в адрес международных организаций, журналистов, правозащитников материалы о преступлениях ВСУ и нацбатальонов против мирных жителей, и отметил, что в эту подборку также включаются действия диверсантов и нацистов, которые совершают преступления на территории России. "Все те преступления против мирных жителей, которые попадают в поле нашего зрения, мы направляем в сотни адресов", - отметил Фадеев.

https://ria.ru/20230715/gosterrorizm-1884372610.html

https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, маргарита симоньян, ксения собчак, валерий фадеев, служба безопасности украины, фсб, вооруженные силы украины, происшествия