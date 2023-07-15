https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884358475.html
Силовики предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
Силовики предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак - РИА Новости, 15.07.2023
Силовики предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
ФСБ, Следственный комитет и МВД предотвратили подготовку украинскими спецслужбами покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:32
2023-07-15T13:32
2023-07-15T17:36
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0f/1884367376_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0c95fc52d8c55e692141a49ecc7387ab.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ФСБ, Следственный комитет и МВД предотвратили подготовку украинскими спецслужбами покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и блогера Ксению Собчак, сообщили в ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. <...> По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", — уточнили в ведомстве.Как рассказали в спецслужбе, накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88", которые провели разведку "по адресам работы и проживания" Симоньян и Собчак."В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство", — добавили в ФСБ.Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия."У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения", — уточнили в спецслужбе.Следственный комитет планирует возбудить на злоумышленников дела "с экстремистской и террористической окраской".Попытку покушения прокомментировала также сама Симоньян."ФСБ вместе с МВД и СК задержала группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" — написала главред МИА "Россия сегодня" в Telegram.Попытки покушения на российских журналистовЭто уже не первая попытка украинских спецслужб убить известных российских журналистов.Прошлой весной ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism / White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и Симоньян, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства — в частности, Олеся Бузины.
https://ria.ru/20230414/film-1865452445.html
https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html
https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Допрос создателя неонацистской группировки, которому заказали убийство Маргариты Симоньян
Кадры допроса создателя неонацистской группировки, которому спецслужбы Украины заказали убийство Маргариты Симоньян
2023-07-15T13:32
true
PT1M14S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0f/1884367376_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eedccc326e2b30ad8b27b366f31585c7.jpg
Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь
Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь
2023-07-15T13:32
true
PT2M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб
Силовики предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак
ФСБ, СК и МВД предотвратили покушение украинских спецслужб на убийство Симоньян и Собчак
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ФСБ, Следственный комитет и МВД предотвратили подготовку украинскими спецслужбами покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и блогера Ксению Собчак, сообщили в ФСБ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. <...> По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", — уточнили в ведомстве.
Как рассказали в спецслужбе, накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88", которые провели разведку "по адресам работы и проживания" Симоньян и Собчак.
"В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство", — добавили в ФСБ.
На Украине вышел фильм с угрозой расправы над Киселевым и Симоньян
Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия.
«
"У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения", — уточнили в спецслужбе.
Следственный комитет планирует возбудить на злоумышленников дела "с экстремистской и террористической окраской".
Попытку покушения прокомментировала также сама Симоньян.
"ФСБ вместе с МВД и СК задержала группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" — написала главред МИА "Россия сегодня" в Telegram
.
Попытки покушения на российских журналистов
Это уже не первая попытка украинских спецслужб убить известных российских журналистов.
Прошлой весной ФСБ
сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism / White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева.
Глава ГУР Украины заявил о причастности Киева к убийствам известных россиян
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и Симоньян, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства — в частности, Олеся Бузины
.
Патрушев: США координировали убийство Татарского и покушение на Прилепина