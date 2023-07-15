https://ria.ru/20230715/pokushenie-1884358475.html

Силовики предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

Силовики предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак - РИА Новости, 15.07.2023

Силовики предотвратили покушение украинских спецслужб на Симоньян и Собчак

ФСБ, Следственный комитет и МВД предотвратили подготовку украинскими спецслужбами покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T13:32

2023-07-15T13:32

2023-07-15T17:36

фсб

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. ФСБ, Следственный комитет и МВД предотвратили подготовку украинскими спецслужбами покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и блогера Ксению Собчак, сообщили в ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргариты Симоньян. <...> По имеющимся данным, также готовилось убийство Ксении Собчак", — уточнили в ведомстве.Как рассказали в спецслужбе, накануне в Москве и Рязанской области задержали членов неонацистской группировки "Параграф-88", которые провели разведку "по адресам работы и проживания" Симоньян и Собчак."В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство", — добавили в ФСБ.Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия."У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения", — уточнили в спецслужбе.Следственный комитет планирует возбудить на злоумышленников дела "с экстремистской и террористической окраской".Попытку покушения прокомментировала также сама Симоньян."ФСБ вместе с МВД и СК задержала группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!" — написала главред МИА "Россия сегодня" в Telegram.Попытки покушения на российских журналистовЭто уже не первая попытка украинских спецслужб убить известных российских журналистов.Прошлой весной ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism / White Power* — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и Симоньян, гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информационной работы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства — в частности, Олеся Бузины.

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https://ria.ru/20230516/ukraina-1872220903.html

https://ria.ru/20230519/pokushenie-1872894751.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь Маргарита Симоньян о предотвращении покушения на ее жизнь 2023-07-15T13:32 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фсб