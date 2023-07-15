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Кеннеди-младший увидел в решении Джо Байдена подготовку к войне с Россией

Кеннеди-младший увидел в решении Джо Байдена подготовку к войне с Россией - РИА Новости, 15.07.2023

Кеннеди-младший увидел в решении Джо Байдена подготовку к войне с Россией

Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди — младший увидел в решении главы Белого дома Джо Байдена о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T06:08

2023-07-15T06:08

2023-07-15T08:50

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди — младший увидел в решении главы Белого дома Джо Байдена о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе подготовку к войне с Россией."Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции "Атлантическая решимость". Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией", — написал Кеннеди в Twitter.Критика ТрампаБывший президент США Дональд Трамп также обрушился с критикой на решение Байдена, отметив, что политик, который не в состоянии без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свою страну к третьей мировой войне."Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация — это подталкивать нас к третьей мировой войне", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.По мнению политика, ранее заявившего о своих амбициях вновь побороться за кресло главы государства, "безрассудная эскалация" конфликта на Украине толкает Вооруженные силы США к грани катастрофы. Трамп обратил внимание, что решение перебросить войска в Европу оставляет сами американские границы незащищенными."Атлантическая решимость"Как ранее заявил журналистам директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс, Байден разрешил использовать часть американских сил в Европе для поддержки операции "Атлантическая решимость".Он подчеркнул, что речь идет не о дополнительной переброске, но лишь о возможности расширить операцию имеющимися силами. Нынешнюю численность сил США в Европе решение президента не изменит, но оно подтверждает приверженность Вашингтона защите восточного фланга НАТО, добавили в Пентагоне.Операция "Атлантическая решимость" проводится с апреля 2014 года и нацелена на наращивание американского военного присутствия в Восточной Европе.

https://ria.ru/20230714/zakharova-1884290780.html

https://ria.ru/20230714/nato-1884120431.html

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в мире, сша, европа, россия, джо байден, дональд трамп, роберт кеннеди, нато, министерство обороны сша