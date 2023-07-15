https://ria.ru/20230715/podgotovka-1884323908.html
Кеннеди-младший увидел в решении Джо Байдена подготовку к войне с Россией
Кеннеди-младший увидел в решении Джо Байдена подготовку к войне с Россией - РИА Новости, 15.07.2023
Кеннеди-младший увидел в решении Джо Байдена подготовку к войне с Россией
Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди — младший увидел в решении главы Белого дома Джо Байдена о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T06:08
2023-07-15T06:08
2023-07-15T08:50
в мире
сша
европа
россия
джо байден
дональд трамп
роберт кеннеди
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866602620_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_12a8daaf8c9fda620841670b13085629.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди — младший увидел в решении главы Белого дома Джо Байдена о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе подготовку к войне с Россией."Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции "Атлантическая решимость". Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией", — написал Кеннеди в Twitter.Критика ТрампаБывший президент США Дональд Трамп также обрушился с критикой на решение Байдена, отметив, что политик, который не в состоянии без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свою страну к третьей мировой войне."Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация — это подталкивать нас к третьей мировой войне", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.По мнению политика, ранее заявившего о своих амбициях вновь побороться за кресло главы государства, "безрассудная эскалация" конфликта на Украине толкает Вооруженные силы США к грани катастрофы. Трамп обратил внимание, что решение перебросить войска в Европу оставляет сами американские границы незащищенными."Атлантическая решимость"Как ранее заявил журналистам директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс, Байден разрешил использовать часть американских сил в Европе для поддержки операции "Атлантическая решимость".Он подчеркнул, что речь идет не о дополнительной переброске, но лишь о возможности расширить операцию имеющимися силами. Нынешнюю численность сил США в Европе решение президента не изменит, но оно подтверждает приверженность Вашингтона защите восточного фланга НАТО, добавили в Пентагоне.Операция "Атлантическая решимость" проводится с апреля 2014 года и нацелена на наращивание американского военного присутствия в Восточной Европе.
https://ria.ru/20230714/zakharova-1884290780.html
https://ria.ru/20230714/nato-1884120431.html
сша
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866602620_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4c9d53b2725d2edd72b7731ce086767.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, россия, джо байден, дональд трамп, роберт кеннеди, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Роберт Кеннеди, НАТО, Министерство обороны США
Кеннеди-младший увидел в решении Джо Байдена подготовку к войне с Россией
Кеннеди-младший назвал призыв Байденом резервистов подготовкой к войне с Россией
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Кандидат на выдвижение в президенты США Роберт Кеннеди — младший увидел в решении главы Белого дома Джо Байдена о мобилизации резервных сил для усиления НАТО в Европе подготовку к войне с Россией.
"Байден только что призвал три тысячи резервистов, чтобы расширить силы США в Европе в качестве части операции "Атлантическая решимость". Я хочу, чтобы люди понимали, к чему эта мобилизация. Это подготовка к наземной войне с Россией", — написал Кеннеди в Twitter.
Захарова прокомментировала итоги саммита НАТО
Бывший президент США Дональд Трамп также обрушился с критикой на решение Байдена, отметив, что политик, который не в состоянии без труда подняться на борт своего самолета, не должен подталкивать свою страну к третьей мировой войне.
"Последнее, что должна делать его некомпетентная администрация — это подталкивать нас к третьей мировой войне", — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
По мнению политика, ранее заявившего о своих амбициях вновь побороться за кресло главы государства, "безрассудная эскалация" конфликта на Украине
толкает Вооруженные силы США к грани катастрофы. Трамп обратил внимание, что решение перебросить войска в Европу оставляет сами американские границы незащищенными.
"Атлантическая решимость"
Как ранее заявил журналистам директор операций объединенного штаба Пентагона
Дуглас Симс, Байден разрешил использовать часть американских сил в Европе для поддержки операции "Атлантическая решимость".
Он подчеркнул, что речь идет не о дополнительной переброске, но лишь о возможности расширить операцию имеющимися силами. Нынешнюю численность сил США в Европе решение президента не изменит, но оно подтверждает приверженность Вашингтона
защите восточного фланга НАТО, добавили в Пентагоне.
Операция "Атлантическая решимость" проводится с апреля 2014 года и нацелена на наращивание американского военного присутствия в Восточной Европе
.
НАТО столкнулось с кризисом с закупками вооружений, пишут СМИ