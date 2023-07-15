https://ria.ru/20230715/pevchaya-1884311691.html

Певчая Киево-Печерской лавры предрекла скорбь радующимся аресту наместника

Певчая Киево-Печерской лавры предрекла скорбь радующимся аресту наместника - РИА Новости, 15.07.2023

Певчая Киево-Печерской лавры предрекла скорбь радующимся аресту наместника

Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова уверена, что те, кто сейчас радуется аресту наместника монастыря митрополита канонической Украинской православной... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T00:04

2023-07-15T00:04

2023-07-15T00:04

религия

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835931258_0:13:1300:744_1920x0_80_0_0_a5baa6900d088cf66e1534ae8cd0881e.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова уверена, что те, кто сейчас радуется аресту наместника монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви Павла (Лебедя), потом будут скорбеть, и пожелала ему сил и крепости духа. Ранее в пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). На видео, переданном в РИА Новости очевидцем, митрополита Павла увезли из зала суда на полицейской машине. У здания вердикта ждали прихожане лавры, в том числе Ершова. В начале апреля у стен лавры девушка молилась на коленях, вокруг нее плясали, пели и кричали провокаторы, сторонники ПЦУ, эти кадры облетели многие издания мира и телеграм-каналы. "Они пусть там сейчас радуются, веселятся, но как Господь сказал: "Печальны будете, но печаль ваша в радость обратится", а те, к сожалению, кто радуются они потом будут скорбеть. Но я им этого не желаю, дай Бог им всем покаяния, дай Бог им счастья православного во Христе. Дай Бог владыке нашему сил и крепости... Мы владыку любим и желаем ему спасения души прежде всего", - сказала Ершова.

https://ria.ru/20230714/namestnik-1884305456.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киев