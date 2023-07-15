https://ria.ru/20230715/pevchaya-1884311691.html
Певчая Киево-Печерской лавры предрекла скорбь радующимся аресту наместника
Певчая Киево-Печерской лавры предрекла скорбь радующимся аресту наместника - РИА Новости, 15.07.2023
Певчая Киево-Печерской лавры предрекла скорбь радующимся аресту наместника
Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова уверена, что те, кто сейчас радуется аресту наместника монастыря митрополита канонической Украинской православной... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:04
2023-07-15T00:04
2023-07-15T00:04
религия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова уверена, что те, кто сейчас радуется аресту наместника монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви Павла (Лебедя), потом будут скорбеть, и пожелала ему сил и крепости духа. Ранее в пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). На видео, переданном в РИА Новости очевидцем, митрополита Павла увезли из зала суда на полицейской машине. У здания вердикта ждали прихожане лавры, в том числе Ершова. В начале апреля у стен лавры девушка молилась на коленях, вокруг нее плясали, пели и кричали провокаторы, сторонники ПЦУ, эти кадры облетели многие издания мира и телеграм-каналы. "Они пусть там сейчас радуются, веселятся, но как Господь сказал: "Печальны будете, но печаль ваша в радость обратится", а те, к сожалению, кто радуются они потом будут скорбеть. Но я им этого не желаю, дай Бог им всем покаяния, дай Бог им счастья православного во Христе. Дай Бог владыке нашему сил и крепости... Мы владыку любим и желаем ему спасения души прежде всего", - сказала Ершова.
https://ria.ru/20230714/namestnik-1884305456.html
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украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киев
Религия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киев
Певчая Киево-Печерской лавры предрекла скорбь радующимся аресту наместника
Певчая Киево-Печерской лавры Ершова: радующиеся аресту наместника потом будут скорбеть
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Певчая Киево-Печерской лавры Екатерина Ершова уверена, что те, кто сейчас радуется аресту наместника монастыря митрополита канонической Украинской православной церкви Павла (Лебедя), потом будут скорбеть, и пожелала ему сил и крепости духа.
Ранее в пятницу Соломенский районный суд Киева
изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).
На видео, переданном в РИА Новости очевидцем, митрополита Павла увезли из зала суда на полицейской машине. У здания вердикта ждали прихожане лавры, в том числе Ершова. В начале апреля у стен лавры девушка молилась на коленях, вокруг нее плясали, пели и кричали провокаторы, сторонники ПЦУ, эти кадры облетели многие издания мира и телеграм-каналы.
"Они пусть там сейчас радуются, веселятся, но как Господь сказал: "Печальны будете, но печаль ваша в радость обратится", а те, к сожалению, кто радуются они потом будут скорбеть. Но я им этого не желаю, дай Бог им всем покаяния, дай Бог им счастья православного во Христе. Дай Бог владыке нашему сил и крепости... Мы владыку любим и желаем ему спасения души прежде всего", - сказала Ершова.
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что не согласен с решением суда