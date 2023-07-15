Во Львовской области демонтировали памятник, посвященный советскому воину
В городе Винники Львовской области демонтировали памятник, посвященный советскому воину
© Мэр Львова Андрей СадовойПамятник советскому воину демонтирован в городе Винники Львовской области
© Мэр Львова Андрей Садовой
Памятник советскому воину демонтирован в городе Винники Львовской области
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Памятник советскому воину демонтирован в городе Винники Львовской области на западе Украины, сообщил мэр Львова Андрей Садовой в телеграм-канале.
"Демонтировали еще один памятник советской эпохи. На этот раз это советский "Воин", который стоял в Винниках. Скульптура была изготовлена на Львовской керамико-скульптурной фабрике", - написал Садовой.
Ранее заместитель руководителя Львовской областной администрации Андрей Годик сообщал, что во Львовской области за полгода в рамках так называемой декоммунизации было демонтировано около 100 памятников советской эпохи.
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.