https://ria.ru/20230715/pamyatnik-1884358597.html

Во Львовской области демонтировали памятник, посвященный советскому воину

Во Львовской области демонтировали памятник, посвященный советскому воину - РИА Новости, 15.07.2023

Во Львовской области демонтировали памятник, посвященный советскому воину

Памятник советскому воину демонтирован в городе Винники Львовской области на западе Украины, сообщил мэр Львова Андрей Садовой в телеграм-канале. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T13:33

2023-07-15T13:33

2023-07-15T13:33

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Памятник советскому воину демонтирован в городе Винники Львовской области на западе Украины, сообщил мэр Львова Андрей Садовой в телеграм-канале. "Демонтировали еще один памятник советской эпохи. На этот раз это советский "Воин", который стоял в Винниках. Скульптура была изготовлена на Львовской керамико-скульптурной фабрике", - написал Садовой. Ранее заместитель руководителя Львовской областной администрации Андрей Годик сообщал, что во Львовской области за полгода в рамках так называемой декоммунизации было демонтировано около 100 памятников советской эпохи. Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230713/kiev-1883973397.html

https://ria.ru/20230629/demontazh-1881091364.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, львовская область, андрей садовой, сергей лавров, россия