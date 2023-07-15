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Вступил в силу закон, позволяющий брать охотничье оружие в аренду - РИА Новости, 15.07.2023
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00:14 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/oruzhie-1884312095.html
Вступил в силу закон, позволяющий брать охотничье оружие в аренду
Вступил в силу закон, позволяющий брать охотничье оружие в аренду - РИА Новости, 15.07.2023
Вступил в силу закон, позволяющий брать охотничье оружие в аренду
Россияне и иностранцы теперь могут взять охотничье оружие в аренду, соответствующие изменения в законодательство об оружии вступили в силу в субботу. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:14
2023-07-15T00:14
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россияне и иностранцы теперь могут взять охотничье оружие в аренду, соответствующие изменения в законодательство об оружии вступили в силу в субботу. Иностранцы смогут арендовать такое оружие лишь у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство (охотопользователи) и имеющих соответствующее разрешение, а россияне - как у юрлиц и ИП, так и у других граждан РФ, имеющих охотничье оружие в собственности. Для этого гражданам РФ, не имеющим разрешения на владение оружием, необходимо получить отдельное разрешение на ношение и использование охотничьего оружия и охотничий билет. Иностранцы же должны иметь разрешение на владение огнестрельным оружием, выданное за рубежом, или ходатайство дипломатического представительства своего государства в РФ о выдаче им разрешения на аренду охотничьего оружия. Срок действия разрешения на ношение и использование гражданином РФ охотничьего оружия составляет пять лет, а разрешения на его передачу иностранцу – 90 дней. Как уточняли в Росгвардии, охотопользователи и граждане РФ вправе передавать не более одной единицы оружия одновременно одному физлицу для охоты на основании акта приема-передачи охотничьего оружия. Кроме того, перевозка к месту охоты и обратно, ношение и использование переданного для охоты оружия разрешается только в присутствии собственника либо уполномоченного представителя юрлица, передавшего указанное оружие. После охоты оружие и неизрасходованные патроны подлежат возврату.
https://ria.ru/20230523/okhota-1873687721.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
Вступил в силу закон, позволяющий брать охотничье оружие в аренду

Вступил в силу закон, позволяющий россиянам и иностранцам брать охотничье оружие в аренду

© РИА Новости / Григорий СысоевОружейный магазин
Оружейный магазин - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Оружейный магазин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россияне и иностранцы теперь могут взять охотничье оружие в аренду, соответствующие изменения в законодательство об оружии вступили в силу в субботу.
Иностранцы смогут арендовать такое оружие лишь у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство (охотопользователи) и имеющих соответствующее разрешение, а россияне - как у юрлиц и ИП, так и у других граждан РФ, имеющих охотничье оружие в собственности.
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Для этого гражданам РФ, не имеющим разрешения на владение оружием, необходимо получить отдельное разрешение на ношение и использование охотничьего оружия и охотничий билет. Иностранцы же должны иметь разрешение на владение огнестрельным оружием, выданное за рубежом, или ходатайство дипломатического представительства своего государства в РФ о выдаче им разрешения на аренду охотничьего оружия.
Срок действия разрешения на ношение и использование гражданином РФ охотничьего оружия составляет пять лет, а разрешения на его передачу иностранцу – 90 дней.
Как уточняли в Росгвардии, охотопользователи и граждане РФ вправе передавать не более одной единицы оружия одновременно одному физлицу для охоты на основании акта приема-передачи охотничьего оружия.
Кроме того, перевозка к месту охоты и обратно, ношение и использование переданного для охоты оружия разрешается только в присутствии собственника либо уполномоченного представителя юрлица, передавшего указанное оружие. После охоты оружие и неизрасходованные патроны подлежат возврату.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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