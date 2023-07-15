https://ria.ru/20230715/obstrely-1884344241.html

Минобороны Армении заявило об обстреле на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило об обстреле на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 15.07.2023

Минобороны Армении заявило об обстреле на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении вновь обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе. В Баку заявили, что азербайджанские военные... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:05

2023-07-15T11:05

2023-07-15T11:05

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азербайджан

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ЕРЕВАН/БАКУ, 15 июл - РИА Новости. Министерство обороны Армении вновь обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле армянских позиций на границе. В Баку заявили, что азербайджанские военные утром в субботу приняли меры для остановки фортификационных работ. "В период с 22.30 (21.30 мск) 14 июля по 00.30 (23.30 мск) 15 июля подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа", - отмечается в Telegram-канале минобороны Армении. В военном ведомстве Азербайджана сообщили утром в субботу, что предприняли "срочные меры" для остановки фортификационных работ. "Около 10:00 (09:00 мск) 15 июля ВС Армении попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии, расположенными в направлении Ходжалинского района. В результате срочных мер, принятых азербайджанскими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - отмечается в сообщении. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230713/pashinyan-1883901569.html

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан