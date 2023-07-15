Интенсивность обстрелов Белгородской области за сутки значительно снизилась
Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили 57 снарядов по Белгородской области
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрелов в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 57 снарядов, это значительно меньше, чем днем ранее.
Глава области Вячеслав Гладков в субботу в своем телеграм-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 14 июля. По его данным, зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов – 57. Днем ранее шесть муниципалитетов области подверглись атакам со стороны Украины, количество выпущенных боеприпасов было 94.
"В Белгородском районе по хутору Церковный выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – четыре. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета. Обошлось без последствий", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе, на окраине села Богун-Городок, было выпущено три минометных снаряда. В Валуйском городском округе села Новопетровка и Долгое были обстреляны из ствольной артиллерии, 3афиксированы, соответственно, 12 и пять прилетов. По данным губернатора, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено восемь минометных снарядов, а по селу Середа – пять минометных снарядов. В результате этих обстрелов ни в одном из населенных пунктов не было пострадавших и разрушений.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.