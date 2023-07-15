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Интенсивность обстрелов Белгородской области за сутки значительно снизилась - РИА Новости, 15.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/obstrely-1884338324.html
Интенсивность обстрелов Белгородской области за сутки значительно снизилась
Интенсивность обстрелов Белгородской области за сутки значительно снизилась - РИА Новости, 15.07.2023
Интенсивность обстрелов Белгородской области за сутки значительно снизилась
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 57 снарядов, это значительно меньше, чем днем ранее. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:04
2023-07-15T10:04
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 57 снарядов, это значительно меньше, чем днем ранее. Глава области Вячеслав Гладков в субботу в своем телеграм-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 14 июля. По его данным, зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов – 57. Днем ранее шесть муниципалитетов области подверглись атакам со стороны Украины, количество выпущенных боеприпасов было 94. "В Белгородском районе по хутору Церковный выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – четыре. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета. Обошлось без последствий", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе, на окраине села Богун-Городок, было выпущено три минометных снаряда. В Валуйском городском округе села Новопетровка и Долгое были обстреляны из ствольной артиллерии, 3афиксированы, соответственно, 12 и пять прилетов. По данным губернатора, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено восемь минометных снарядов, а по селу Середа – пять минометных снарядов. В результате этих обстрелов ни в одном из населенных пунктов не было пострадавших и разрушений. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230712/obstrel-1883832511.html
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Интенсивность обстрелов Белгородской области за сутки значительно снизилась

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили 57 снарядов по Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрелов в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрелов в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 57 снарядов, это значительно меньше, чем днем ранее.
Глава области Вячеслав Гладков в субботу в своем телеграм-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 14 июля. По его данным, зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов – 57. Днем ранее шесть муниципалитетов области подверглись атакам со стороны Украины, количество выпущенных боеприпасов было 94.
Белгородском районе по хутору Церковный выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – четыре. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета. Обошлось без последствий", - написал Гладков.
Он уточнил, что в Борисовском районе, на окраине села Богун-Городок, было выпущено три минометных снаряда. В Валуйском городском округе села Новопетровка и Долгое были обстреляны из ствольной артиллерии, 3афиксированы, соответственно, 12 и пять прилетов. По данным губернатора, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено восемь минометных снарядов, а по селу Середа – пять минометных снарядов. В результате этих обстрелов ни в одном из населенных пунктов не было пострадавших и разрушений.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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