https://ria.ru/20230715/obstrely-1884338324.html

Интенсивность обстрелов Белгородской области за сутки значительно снизилась

Интенсивность обстрелов Белгородской области за сутки значительно снизилась - РИА Новости, 15.07.2023

Интенсивность обстрелов Белгородской области за сутки значительно снизилась

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 57 снарядов, это значительно меньше, чем днем ранее. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:04

2023-07-15T10:04

2023-07-15T10:04

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Белгородской области 57 снарядов, это значительно меньше, чем днем ранее. Глава области Вячеслав Гладков в субботу в своем телеграм-канале разместил информацию об обстрелах региона со стороны Украины за 14 июля. По его данным, зафиксированы "прилеты" в четырех районах, общее число выпущенных снарядов – 57. Днем ранее шесть муниципалитетов области подверглись атакам со стороны Украины, количество выпущенных боеприпасов было 94. "В Белгородском районе по хутору Церковный выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – пять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – четыре. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета. Обошлось без последствий", - написал Гладков. Он уточнил, что в Борисовском районе, на окраине села Богун-Городок, было выпущено три минометных снаряда. В Валуйском городском округе села Новопетровка и Долгое были обстреляны из ствольной артиллерии, 3афиксированы, соответственно, 12 и пять прилетов. По данным губернатора, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено восемь минометных снарядов, а по селу Середа – пять минометных снарядов. В результате этих обстрелов ни в одном из населенных пунктов не было пострадавших и разрушений. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230712/obstrel-1883832511.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины