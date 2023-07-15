Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/obstrel-1884403642.html
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов - РИА Новости, 15.07.2023
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов
Украинские войска за 20 минут выпустили 9 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T20:44
2023-07-15T20:44
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818624713_0:242:2810:1823_1920x0_80_0_0_6971a404dd6c9be8f275d43912209828.jpg
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 9 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра; 20.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 20.10 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1883892493.html
донецк
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818624713_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_8d7a30a6c15a73b22bc0e2d3de594992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 9 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра; 20.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 20.10 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.07.2023
Вчера, 15:25
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала