https://ria.ru/20230715/obstrel-1884403642.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов - РИА Новости, 15.07.2023

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 15 снарядов

Украинские войска за 20 минут выпустили 9 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T20:44

2023-07-15T20:44

2023-07-15T20:44

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 9 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и 6 снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в телеграм-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра; 20.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 20.10 - населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1883892493.html

донецк

донецкая народная республика

горловка

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донецк, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины