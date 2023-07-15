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Нетаньяху выступил с обращением из больницы
Нетаньяху выступил с обращением из больницы - РИА Новости, 15.07.2023
Нетаньяху выступил с обращением из больницы
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь в больнице, заявил, что чувствует себя хорошо и предостерег граждан страны от чрезмерного нахождения на солнце, а... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T20:02
2023-07-15T20:02
2023-07-15T20:02
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израиль
биньямин нетаньяху
тель-авив
здоровье - общество
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь в больнице, заявил, что чувствует себя хорошо и предостерег граждан страны от чрезмерного нахождения на солнце, а также рекомендовал пить больше воды. Ранее стало известно, что премьер прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. В канцелярии премьера Израиля сообщили, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит обследование. Первоначальный диагноз - обезвоживание, добавили в канцелярии. "Вчера я был на озере Кинерет на солнце без головного убора и без воды. Это была плохая идея. Прежде всего, благодарю всех за беспокойство... Слава Богу, я чувствую себя очень хорошо, но у меня к вам одна просьба - находитесь поменьше на солнце и пейте больше воды. Всем хорошей недели!" - сообщил премьер в телеобращении из больницы. Израильский лидер прибыл в больницу Шеба в городе Рамат Ган на востоке от Тель-Авива из своего дома в Кесарии, в сопровождении кортежа. Пока не решено, будет ли он госпитализирован. Его жена Сара и его сын Авнер остаются с ним, как и его личный врач доктор Цви Герман Беркович. В эти дни в Израиле установилась очень сухая и жаркая погода. По ночам столбики термометра не опускаются ниже 25 градусов по шкале Цельсия, а днем воздух прогревается до 35-37 градусов.
https://ria.ru/20230715/netanyakhu-1884391360.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, тель-авив, здоровье - общество
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, Здоровье - Общество
Нетаньяху выступил с обращением из больницы
Нетаньяху заявил, что чувствует себя хорошо и предостерег от нахождения на солнце
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь в больнице, заявил, что чувствует себя хорошо и предостерег граждан страны от чрезмерного нахождения на солнце, а также рекомендовал пить больше воды.
Ранее стало известно, что премьер прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива
. В канцелярии премьера Израиля сообщили, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит обследование. Первоначальный диагноз - обезвоживание, добавили в канцелярии.
Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля
«
"Вчера я был на озере Кинерет на солнце без головного убора и без воды. Это была плохая идея. Прежде всего, благодарю всех за беспокойство... Слава Богу, я чувствую себя очень хорошо, но у меня к вам одна просьба - находитесь поменьше на солнце и пейте больше воды. Всем хорошей недели!" - сообщил премьер в телеобращении из больницы.
Израильский лидер прибыл в больницу Шеба в городе Рамат Ган на востоке от Тель-Авива из своего дома в Кесарии, в сопровождении кортежа. Пока не решено, будет ли он госпитализирован. Его жена Сара и его сын Авнер остаются с ним, как и его личный врач доктор Цви Герман Беркович.
В эти дни в Израиле установилась очень сухая и жаркая погода. По ночам столбики термометра не опускаются ниже 25 градусов по шкале Цельсия, а днем воздух прогревается до 35-37 градусов.
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