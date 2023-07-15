https://ria.ru/20230715/netanyakhu-1884400321.html

Нетаньяху выступил с обращением из больницы

Нетаньяху выступил с обращением из больницы - РИА Новости, 15.07.2023

Нетаньяху выступил с обращением из больницы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь в больнице, заявил, что чувствует себя хорошо и предостерег граждан страны от чрезмерного нахождения на солнце, а... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T20:02

2023-07-15T20:02

2023-07-15T20:02

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

тель-авив

здоровье - общество

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь в больнице, заявил, что чувствует себя хорошо и предостерег граждан страны от чрезмерного нахождения на солнце, а также рекомендовал пить больше воды. Ранее стало известно, что премьер прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. В канцелярии премьера Израиля сообщили, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит обследование. Первоначальный диагноз - обезвоживание, добавили в канцелярии. "Вчера я был на озере Кинерет на солнце без головного убора и без воды. Это была плохая идея. Прежде всего, благодарю всех за беспокойство... Слава Богу, я чувствую себя очень хорошо, но у меня к вам одна просьба - находитесь поменьше на солнце и пейте больше воды. Всем хорошей недели!" - сообщил премьер в телеобращении из больницы. Израильский лидер прибыл в больницу Шеба в городе Рамат Ган на востоке от Тель-Авива из своего дома в Кесарии, в сопровождении кортежа. Пока не решено, будет ли он госпитализирован. Его жена Сара и его сын Авнер остаются с ним, как и его личный врач доктор Цви Герман Беркович. В эти дни в Израиле установилась очень сухая и жаркая погода. По ночам столбики термометра не опускаются ниже 25 градусов по шкале Цельсия, а днем воздух прогревается до 35-37 градусов.

https://ria.ru/20230715/netanyakhu-1884391360.html

https://ria.ru/20220815/solntse-1809800054.html

израиль

тель-авив

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, тель-авив, здоровье - общество