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Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля - РИА Новости, 15.07.2023
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18:53 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/netanyakhu-1884391360.html
Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля
Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля - РИА Новости, 15.07.2023
Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля
Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в норме, первичный диагноз - обезвоживание, сообщила канцелярия Нетаньяху. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T18:53
2023-07-15T18:53
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в норме, первичный диагноз - обезвоживание, сообщила канцелярия Нетаньяху. Ранее стало известно, что премьер прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. "Он пожаловался на легкое головокружение и по рекомендации своего личного врача обратился в отделение неотложной помощи Медицинского центра Шеба. Первоначальные анализы оказались нормальными... Первоначальный диагноз — обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр продолжит проходить дополнительные плановые обследования", - говорится в заявлении. В заявлении также говорится, что накануне Нетаньяху провел несколько часов на жаре у Тивериадского озера. Израильский лидер прибыл в больницу Шеба в городе Рамат Ган на востоке от Тель-Авива из своего дома в Кесарии, в сопровождении кортежа. Пока не решено, будет ли он госпитализирован. Его жена Сара и его сын Авнер остаются с ним, как и его личный врач доктор Цви Герман Беркович. Ранее в субботу канцелярия израильского премьера заявила, что Нетаньяху чувствует себя хорошо, проходит обследование.
https://ria.ru/20230713/krasko-1884070190.html
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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля

Канцелярия Нетаньяху: врачи назвали обезвоживание причиной плохого самочувствия премьера

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в норме, первичный диагноз - обезвоживание, сообщила канцелярия Нетаньяху.
Ранее стало известно, что премьер прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива.
«
"Он пожаловался на легкое головокружение и по рекомендации своего личного врача обратился в отделение неотложной помощи Медицинского центра Шеба. Первоначальные анализы оказались нормальными... Первоначальный диагноз — обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр продолжит проходить дополнительные плановые обследования", - говорится в заявлении.
В заявлении также говорится, что накануне Нетаньяху провел несколько часов на жаре у Тивериадского озера.
Израильский лидер прибыл в больницу Шеба в городе Рамат Ган на востоке от Тель-Авива из своего дома в Кесарии, в сопровождении кортежа. Пока не решено, будет ли он госпитализирован. Его жена Сара и его сын Авнер остаются с ним, как и его личный врач доктор Цви Герман Беркович.
Ранее в субботу канцелярия израильского премьера заявила, что Нетаньяху чувствует себя хорошо, проходит обследование.
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В миреИзраильТель-АвивБиньямин Нетаньяху
 
 
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