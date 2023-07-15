https://ria.ru/20230715/netanyakhu-1884391360.html
Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля
Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля - РИА Новости, 15.07.2023
Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля
Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в норме, первичный диагноз - обезвоживание, сообщила канцелярия Нетаньяху. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T18:53
2023-07-15T18:53
2023-07-15T18:53
в мире
израиль
тель-авив
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_651d58fe1fe088377943c46a88d0c4c3.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в норме, первичный диагноз - обезвоживание, сообщила канцелярия Нетаньяху. Ранее стало известно, что премьер прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. "Он пожаловался на легкое головокружение и по рекомендации своего личного врача обратился в отделение неотложной помощи Медицинского центра Шеба. Первоначальные анализы оказались нормальными... Первоначальный диагноз — обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр продолжит проходить дополнительные плановые обследования", - говорится в заявлении. В заявлении также говорится, что накануне Нетаньяху провел несколько часов на жаре у Тивериадского озера. Израильский лидер прибыл в больницу Шеба в городе Рамат Ган на востоке от Тель-Авива из своего дома в Кесарии, в сопровождении кортежа. Пока не решено, будет ли он госпитализирован. Его жена Сара и его сын Авнер остаются с ним, как и его личный врач доктор Цви Герман Беркович. Ранее в субботу канцелярия израильского премьера заявила, что Нетаньяху чувствует себя хорошо, проходит обследование.
https://ria.ru/20230713/krasko-1884070190.html
израиль
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571907003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c22f59d3791559a89df938ff3acb5dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху
Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля
Канцелярия Нетаньяху: врачи назвали обезвоживание причиной плохого самочувствия премьера
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в норме, первичный диагноз - обезвоживание, сообщила канцелярия Нетаньяху.
Ранее стало известно, что премьер прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива
.
«
"Он пожаловался на легкое головокружение и по рекомендации своего личного врача обратился в отделение неотложной помощи Медицинского центра Шеба. Первоначальные анализы оказались нормальными... Первоначальный диагноз — обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр продолжит проходить дополнительные плановые обследования", - говорится в заявлении.
В заявлении также говорится, что накануне Нетаньяху провел несколько часов на жаре у Тивериадского озера.
Израильский лидер прибыл в больницу Шеба в городе Рамат Ган на востоке от Тель-Авива из своего дома в Кесарии, в сопровождении кортежа. Пока не решено, будет ли он госпитализирован. Его жена Сара и его сын Авнер остаются с ним, как и его личный врач доктор Цви Герман Беркович.
Ранее в субботу канцелярия израильского премьера заявила, что Нетаньяху чувствует себя хорошо, проходит обследование.
Сын актера Ивана Краско назвал причину госпитализации отца