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Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля

Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля - РИА Новости, 15.07.2023

Канцелярия Нетаньяху рассказала о результатах обследования премьера Израиля

Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в норме, первичный диагноз - обезвоживание, сообщила канцелярия Нетаньяху. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T18:53

2023-07-15T18:53

2023-07-15T18:53

в мире

израиль

тель-авив

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Анализы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в норме, первичный диагноз - обезвоживание, сообщила канцелярия Нетаньяху. Ранее стало известно, что премьер прибыл в отделение неотложной помощи больницы Шеба в пригороде Тель-Авива. "Он пожаловался на легкое головокружение и по рекомендации своего личного врача обратился в отделение неотложной помощи Медицинского центра Шеба. Первоначальные анализы оказались нормальными... Первоначальный диагноз — обезвоживание. По рекомендации врачей премьер-министр продолжит проходить дополнительные плановые обследования", - говорится в заявлении. В заявлении также говорится, что накануне Нетаньяху провел несколько часов на жаре у Тивериадского озера. Израильский лидер прибыл в больницу Шеба в городе Рамат Ган на востоке от Тель-Авива из своего дома в Кесарии, в сопровождении кортежа. Пока не решено, будет ли он госпитализирован. Его жена Сара и его сын Авнер остаются с ним, как и его личный врач доктор Цви Герман Беркович. Ранее в субботу канцелярия израильского премьера заявила, что Нетаньяху чувствует себя хорошо, проходит обследование.

https://ria.ru/20230713/krasko-1884070190.html

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в мире, израиль, тель-авив, биньямин нетаньяху