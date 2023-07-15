https://ria.ru/20230715/netanyakhu-1884385565.html

Канцелярия премьера Израиля заявила, что Нетаньяху проходит обследование

Канцелярия премьера Израиля заявила, что Нетаньяху проходит обследование - РИА Новости, 15.07.2023

Канцелярия премьера Израиля заявила, что Нетаньяху проходит обследование

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит обследование, сообщила канцелярия премьер-министра. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T17:38

2023-07-15T17:38

2023-07-15T17:43

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здоровье - общество

тель-авив

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит обследование, сообщила канцелярия премьер-министра.Ранее израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху прибыл в отделение неотложной помощи больницы в пригороде Тель-Авива."Он в хорошем состоянии, проходит обследование", - заявила канцелярия.Согласно сообщению израильского портала Ynet, израильский лидер почувствовал недомогание, после чего прибыл в больницу Шеба, расположенную в городе Рамат Ган к востоку от Тель-Авива, из своего дома в городе Кесария в сопровождении конвоя.Издание также пишет, что Нетаньяху поступил в больницу, находясь в сознании. Также стало известно о том, что руководство больницы попросили приехать на работу.

https://radiosputnik.ria.ru/20230705/pokhischenie-1882465306.html

https://ria.ru/20230630/pismo-1881469055.html

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в мире, израиль, здоровье - общество, тель-авив, биньямин нетаньяху