https://ria.ru/20230715/nato-1884315598.html

Кандидат в президенты США призвал Вашингтон пообещать не брать Киев в НАТО

Кандидат в президенты США призвал Вашингтон пообещать не брать Киев в НАТО - РИА Новости, 15.07.2023

Кандидат в президенты США призвал Вашингтон пообещать не брать Киев в НАТО

США должны заключить с российским руководством договоренность об отказе от приема Украины в НАТО, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T01:02

2023-07-15T01:02

2023-07-15T01:02

украина

россия

сша

вивек рамасвами

владимир зеленский

нато

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США должны заключить с российским руководством договоренность об отказе от приема Украины в НАТО, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами. "Мы должны заключить сделку с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдет в НАТО, но Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем", - заявил Рамасвами на форуме, организованном американской медиакомпанией Blaze Media. По его словам, в рамках такой договоренности США также должны увеличить торговое взаимодействие с Россией. Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230714/kennedi-1884300603.html

украина

россия

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украина, россия, сша, вивек рамасвами, владимир зеленский, нато, в мире