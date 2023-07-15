Кандидат в президенты США призвал Вашингтон пообещать не брать Киев в НАТО
Кандидат в президенты США Рамасвами: Вашингтон должен обещать России не брать Киев в НАТО
© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США должны заключить с российским руководством договоренность об отказе от приема Украины в НАТО, заявил кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами.
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"Мы должны заключить сделку с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдет в НАТО, но Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем", - заявил Рамасвами на форуме, организованном американской медиакомпанией Blaze Media.
По его словам, в рамках такой договоренности США также должны увеличить торговое взаимодействие с Россией.
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета НАТО-Украина и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.