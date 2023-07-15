https://ria.ru/20230715/napadenie-1884413747.html
СМИ сообщили, что пять человек погибли при нападении боевиков в Нигере
СМИ сообщили, что пять человек погибли при нападении боевиков в Нигере - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ сообщили, что пять человек погибли при нападении боевиков в Нигере
По меньшей мере пять человек, в том числе один офицер полиции, погибли при нападении на группу правоохранителей, предположительно, со стороны джихадистов, на... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T23:10
2023-07-15T23:10
2023-07-15T23:10
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек, в том числе один офицер полиции, погибли при нападении на группу правоохранителей, предположительно, со стороны джихадистов, на юго-западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление армии."Пятеро убиты в результате предполагаемого нападения джихадистов в Нигере... Офицер полиции и четверо гражданских лиц были убиты в результате "сложного террористического акта" на юго-западе Нигера", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что нападение произошло в пятницу днем, целью была "группа военизированной полиции, сопровождавшая колонну" по дороге недалеко от границы с Буркина-Фасо. При этом не уточняется, о какой именно колонне идет речь. В заявлении также говорится, что 19 человек получили ранения. При этом двое боевиков были ликвидированы.
https://ria.ru/20230613/egipet-1877804328.html
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в мире, нигер, буркина-фасо
В мире, Нигер, Буркина-Фасо
СМИ сообщили, что пять человек погибли при нападении боевиков в Нигере
АФП: пять человек, включая офицера полиции, погибли при нападении боевиков в Нигере