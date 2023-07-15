https://ria.ru/20230715/naemniki-1884383359.html

Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 15.07.2023

Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье

В Запорожской области в рядах украинских войск больше всего преобладают польские наемники, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T17:11

2023-07-15T17:11

2023-07-15T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. В Запорожской области в рядах украинских войск больше всего преобладают польские наемники, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"."Как показывает практика, на запорожском направлении больше всего наемников из Польши. Также большое присутствие чеченоязычных шайтанов, как их называет руководство Чечни, то есть, это те представители террористических групп, которые в свое время качали тему Ичкерии", - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, также в рядах ВСУ замечены грузинские наемники, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В пятницу, 14 июля, Рогов сообщал об уничтожении на линии фронта в районе села Работино диверсионной группы украинских войск, состоящей из иностранных наемников. В понедельник Минобороны России сообщило, что Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ. Согласно заявлению российского военного ведомства, вербовка развернута в том числе в подконтрольных американцам районах Сирии. Минобороны также заявило, что в США и Канаде при помощи спецслужб Запада, прежде всего ЦРУ, усилилась вербовка наемников в помощь киевскому режиму.

https://ria.ru/20230708/naemniki-1882927106.html

запорожская область

польша

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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), польша