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Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 15.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/naemniki-1884383359.html
Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье
Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 15.07.2023
Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье
В Запорожской области в рядах украинских войск больше всего преобладают польские наемники, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T17:11
2023-07-15T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
польша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. В Запорожской области в рядах украинских войск больше всего преобладают польские наемники, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".&quot;Как показывает практика, на запорожском направлении больше всего наемников из Польши. Также большое присутствие чеченоязычных шайтанов, как их называет руководство Чечни, то есть, это те представители террористических групп, которые в свое время качали тему Ичкерии&quot;, - сказал Рогов.Кроме того, по его словам, также в рядах ВСУ замечены грузинские наемники, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В пятницу, 14 июля, Рогов сообщал об уничтожении на линии фронта в районе села Работино диверсионной группы украинских войск, состоящей из иностранных наемников. В понедельник Минобороны России сообщило, что Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ. Согласно заявлению российского военного ведомства, вербовка развернута в том числе в подконтрольных американцам районах Сирии. Минобороны также заявило, что в США и Канаде при помощи спецслужб Запада, прежде всего ЦРУ, усилилась вербовка наемников в помощь киевскому режиму.
https://ria.ru/20230708/naemniki-1882927106.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), польша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Польша
Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах ВСУ в Запорожье

Рогов сообщил о преобладании польских наемников в рядах украинских войск в Запорожье

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. В Запорожской области в рядах украинских войск больше всего преобладают польские наемники, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
«

"Как показывает практика, на запорожском направлении больше всего наемников из Польши. Также большое присутствие чеченоязычных шайтанов, как их называет руководство Чечни, то есть, это те представители террористических групп, которые в свое время качали тему Ичкерии", - сказал Рогов.

Кроме того, по его словам, также в рядах ВСУ замечены грузинские наемники, сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В пятницу, 14 июля, Рогов сообщал об уничтожении на линии фронта в районе села Работино диверсионной группы украинских войск, состоящей из иностранных наемников.
В понедельник Минобороны России сообщило, что Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ. Согласно заявлению российского военного ведомства, вербовка развернута в том числе в подконтрольных американцам районах Сирии. Минобороны также заявило, что в США и Канаде при помощи спецслужб Запада, прежде всего ЦРУ, усилилась вербовка наемников в помощь киевскому режиму.
Координатор николаевского подполья о наемниках, гуляющих по городам Украины - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Подпольщик сообщил о гуляющих по городам Украины иностранных наемниках
8 июля, 07:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Польша
 
 
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