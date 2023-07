https://ria.ru/20230715/nadezhda-1884352675.html

"Исход не изменить". Экс-аналитик ЦРУ разрушил последнюю надежду Зеленского

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вмешательство западных стран в украинский конфликт не спасет президента Владимира Зеленского и его киевский режим от мощи российской армии, заявил в интервью Youtube-каналу Through the eyes of бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."В армии есть свое определение поражения. Если вы нападаете и не можете пробить линию защиты противника, а в ходе обороны вам приходится отступать, то по такому определению сейчас ВСУ – это уже побежденная армия. <…> Остается лишь один вариант – вмешательство иностранного государства, например, Польши, но исход это не изменит", — указал эксперт.По его словам, Вооруженные силы Украины находятся в очень тяжелом положении, и украинский лидер все еще надеется на участие НАТО или войск любой отдельной соседней страны непосредственно на поле боя. Но это не поможет, поскольку российская армия, как утверждает специалист, значительно превосходит вооруженные силы альянса в количестве солдат и огневой мощи."В случае эскалации конфликта и выхода его за пределы, скорее всего, в мешках для трупов окажутся поляки, латыши и литовцы", — подытожил Джонсон.Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что оккупация Польшей территорий Западной Украины приведет к масштабной контратаке российской армии.

