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"Исход не изменить". Экс-аналитик ЦРУ разрушил последнюю надежду Зеленского - РИА Новости, 15.07.2023
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12:31 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/nadezhda-1884352675.html
"Исход не изменить". Экс-аналитик ЦРУ разрушил последнюю надежду Зеленского
"Исход не изменить". Экс-аналитик ЦРУ разрушил последнюю надежду Зеленского - РИА Новости, 15.07.2023
"Исход не изменить". Экс-аналитик ЦРУ разрушил последнюю надежду Зеленского
Вмешательство западных стран в украинский конфликт не спасет президента Владимира Зеленского и его киевский режим от мощи российской армии, заявил в интервью... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:31
2023-07-15T12:31
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
центральное разведывательное управление (цру)
польша
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вмешательство западных стран в украинский конфликт не спасет президента Владимира Зеленского и его киевский режим от мощи российской армии, заявил в интервью Youtube-каналу Through the eyes of бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.&quot;В армии есть свое определение поражения. Если вы нападаете и не можете пробить линию защиты противника, а в ходе обороны вам приходится отступать, то по такому определению сейчас ВСУ – это уже побежденная армия. &lt;…&gt; Остается лишь один вариант – вмешательство иностранного государства, например, Польши, но исход это не изменит&quot;, — указал эксперт.По его словам, Вооруженные силы Украины находятся в очень тяжелом положении, и украинский лидер все еще надеется на участие НАТО или войск любой отдельной соседней страны непосредственно на поле боя. Но это не поможет, поскольку российская армия, как утверждает специалист, значительно превосходит вооруженные силы альянса в количестве солдат и огневой мощи.&quot;В случае эскалации конфликта и выхода его за пределы, скорее всего, в мешках для трупов окажутся поляки, латыши и литовцы&quot;, — подытожил Джонсон.Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что оккупация Польшей территорий Западной Украины приведет к масштабной контратаке российской армии.
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владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, центральное разведывательное управление (цру), польша, в мире, вооруженные силы рф
Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Польша, В мире, Вооруженные силы РФ
"Исход не изменить". Экс-аналитик ЦРУ разрушил последнюю надежду Зеленского

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: прямое участие стран Запада в конфликте не спасет киевский режим

© AP Photo / Federico GambariniПрезидент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Federico Gambarini
Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения премии Карла Великого в Аахене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вмешательство западных стран в украинский конфликт не спасет президента Владимира Зеленского и его киевский режим от мощи российской армии, заявил в интервью Youtube-каналу Through the eyes of бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«

"В армии есть свое определение поражения. Если вы нападаете и не можете пробить линию защиты противника, а в ходе обороны вам приходится отступать, то по такому определению сейчас ВСУ – это уже побежденная армия. <…> Остается лишь один вариант – вмешательство иностранного государства, например, Польши, но исход это не изменит", — указал эксперт.

По его словам, Вооруженные силы Украины находятся в очень тяжелом положении, и украинский лидер все еще надеется на участие НАТО или войск любой отдельной соседней страны непосредственно на поле боя. Но это не поможет, поскольку российская армия, как утверждает специалист, значительно превосходит вооруженные силы альянса в количестве солдат и огневой мощи.
«

"В случае эскалации конфликта и выхода его за пределы, скорее всего, в мешках для трупов окажутся поляки, латыши и литовцы", — подытожил Джонсон.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что оккупация Польшей территорий Западной Украины приведет к масштабной контратаке российской армии.
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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)ПольшаВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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