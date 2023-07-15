https://ria.ru/20230715/moskva-1884312628.html
В Москве временно перекроют Васильевский спуск
В Москве временно перекроют Васильевский спуск - РИА Новости, 15.07.2023
В Москве временно перекроют Васильевский спуск
Площадь Васильевский спуск перекроют в связи с проведением ралли "Шелковый путь" 15 июля с 6.00 до 23.00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:25
2023-07-15T00:25
2023-07-15T00:30
москва
казань
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153083/89/1530838946_0:130:1500:974_1920x0_80_0_0_496e17e2d9c9587e98c0ad0c90ceeed1.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Площадь Васильевский спуск перекроют в связи с проведением ралли "Шелковый путь" 15 июля с 6.00 до 23.00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что движение будет закрыто от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Участники ралли "Шелковый путь - 2023" стартовали 6 июля в Казани, проедут через 13 регионов России и финишируют 16 июля в Москве. Они преодолеют более 5 тысяч километров.
https://rsport.ria.ru/20230714/ralli-1884185855.html
москва
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153083/89/1530838946_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_16147ad5b76bbef59ae6f055d6ce9b5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, казань, россия, общество
Москва, Казань, Россия, Общество
В Москве временно перекроют Васильевский спуск
В Москве временно перекроют площадь Васильевский спуск из-за ралли "Шелковый путь"