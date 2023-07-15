https://ria.ru/20230715/moskva-1884312628.html

В Москве временно перекроют Васильевский спуск

В Москве временно перекроют Васильевский спуск - РИА Новости, 15.07.2023

В Москве временно перекроют Васильевский спуск

Площадь Васильевский спуск перекроют в связи с проведением ралли "Шелковый путь" 15 июля с 6.00 до 23.00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T00:25

2023-07-15T00:25

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Площадь Васильевский спуск перекроют в связи с проведением ралли "Шелковый путь" 15 июля с 6.00 до 23.00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что движение будет закрыто от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Участники ралли "Шелковый путь - 2023" стартовали 6 июля в Казани, проедут через 13 регионов России и финишируют 16 июля в Москве. Они преодолеют более 5 тысяч километров.

https://rsport.ria.ru/20230714/ralli-1884185855.html

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москва, казань, россия, общество