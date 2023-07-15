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В Москве временно перекроют Васильевский спуск - РИА Новости, 15.07.2023
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00:25 15.07.2023 (обновлено: 00:30 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/moskva-1884312628.html
В Москве временно перекроют Васильевский спуск
В Москве временно перекроют Васильевский спуск - РИА Новости, 15.07.2023
В Москве временно перекроют Васильевский спуск
Площадь Васильевский спуск перекроют в связи с проведением ралли "Шелковый путь" 15 июля с 6.00 до 23.00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:25
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москва
казань
россия
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Площадь Васильевский спуск перекроют в связи с проведением ралли "Шелковый путь" 15 июля с 6.00 до 23.00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что движение будет закрыто от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Участники ралли "Шелковый путь - 2023" стартовали 6 июля в Казани, проедут через 13 регионов России и финишируют 16 июля в Москве. Они преодолеют более 5 тысяч километров.
https://rsport.ria.ru/20230714/ralli-1884185855.html
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москва, казань, россия, общество
Москва, Казань, Россия, Общество
В Москве временно перекроют Васильевский спуск

В Москве временно перекроют площадь Васильевский спуск из-за ралли "Шелковый путь"

© РИА Новости . Андрей ФинтисовМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости . Андрей Финтисов
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Площадь Васильевский спуск перекроют в связи с проведением ралли "Шелковый путь" 15 июля с 6.00 до 23.00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что движение будет закрыто от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста.
Ралли Шелковый путь - 2023 - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Рудской стал победителем восьмого этапа ралли "Шелковый путь"
Вчера, 13:41
Участники ралли "Шелковый путь - 2023" стартовали 6 июля в Казани, проедут через 13 регионов России и финишируют 16 июля в Москве. Они преодолеют более 5 тысяч километров.
 
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