https://ria.ru/20230715/miting-1884413588.html
В Тель-Авиве начался очередной митинг против судебной реформы правительства
В Тель-Авиве начался очередной митинг против судебной реформы правительства - РИА Новости, 15.07.2023
В Тель-Авиве начался очередной митинг против судебной реформы правительства
Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива в 28-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T23:07
2023-07-15T23:07
2023-07-15T23:07
протесты против судебной реформы в израиле
кнессет израиля
биньямин нетаньяху
тель-авив
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива в 28-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне усугубляющегося кризиса и отсутствия компромисса между правящей коалицией и оппозицией по продвижению реформы, сообщает корреспондент РИА Новости. В эту субботу организаторы протестов анонсировали проведение акций в 150 местах по всему Израилю, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 150 тысяч человек. Организаторы протестов сообщают, что порядка 400 тысяч человек вышли на улицы в субботу вечером по всему Израилю, половина из которых митинговала на улице Каплан в Тель-Авиве в районе перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий. Массовый митинг состоялся несмотря на внезапную госпитализацию премьера Нетаньяху, который в данный момент проходит обследование в одной из больниц Тель-Авива после предполагаемого обезвоживания в ходе недавней поездки на озеро Кинерет и долгого пребывания на солнце. Протестная активность в Израиле на этой неделе значительно усилилась на фоне одобрения парламентом (Кнессетом) в первом чтении законопроекта об отмене "фактора разумности". Этот законопроект касается пересмотра возможности Верховного суда использовать "фактор разумности" при оценке государственной политики и решений парламента. Эта часть реформы направлена на ограничение возможности Верховного суда отменять решения парламента на основании их "неразумности". В случае окончательного принятия такого законопроекта правительство получит больше свободы в принятии политических решений и при назначениях различных людей, в том числе и неоднозначных, на государственные должности. В ходе акции в Тель-Авиве организаторы анонсировали неделю беспрецедентных и непрекращающихся протестов по всей стране. Ожидаются блокировки автомагистралей и нарушения общественного порядка. По данным газеты The Times of Israel, о намерении присоединиться к протестным акциям объявили некоторые группы резервистов израильской армии и национальная медицинская ассоциация. В конце июня Нетаньяху заявил в интервью американскому изданию Wall Street Journal, что правительство Израиля откажется от продвижения самого спорного пункта реформы судебной системы - законопроекта, который бы наделил парламент (Кнессет) полномочиями отменять решения Верховного суда. Премьер констатировал, что продолжающиеся уже несколько месяцев переговоры о компромиссе с оппозицией под эгидой президента не привели к каким-либо прорывным результатам, поэтому правительство продолжит продвигать судебную реформу, но без этих спорных пунктов. Массовые протесты в Израиле против судебной реформы правительства проходят еженедельно с начала года. Дороги вокруг центрального перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий, были сегодня в очередной раз перекрыты. На месте акции протеста дежурили силы полиции и медики скорой помощи. Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов.
https://ria.ru/20230629/izrail-1881074881.html
https://ria.ru/20230413/netanyahu-1865059984.html
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протесты против судебной реформы в израиле, кнессет израиля, биньямин нетаньяху, тель-авив, израиль, в мире
Протесты против судебной реформы в Израиле, Кнессет Израиля, Биньямин Нетаньяху, Тель-Авив, Израиль, В мире
В Тель-Авиве начался очередной митинг против судебной реформы правительства
В Тель-Авиве десятки тысяч человек вышли на очередной митинг против судебной реформы
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. Десятки тысяч протестующих собрались в центре Тель-Авива в 28-ю субботу подряд на митинг против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху на фоне усугубляющегося кризиса и отсутствия компромисса между правящей коалицией и оппозицией по продвижению реформы, сообщает корреспондент РИА Новости.
В эту субботу организаторы протестов анонсировали проведение акций в 150 местах по всему Израилю
, включая крупные города. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, изучающей поведение толпы на массовых мероприятиях, на главной акции протеста на улице Каплан в Тель-Авиве собралось порядка 150 тысяч человек. Организаторы протестов сообщают, что порядка 400 тысяч человек вышли на улицы в субботу вечером по всему Израилю, половина из которых митинговала на улице Каплан в Тель-Авиве в районе перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий.
Нетаньяху пересмотрел судебную реформу
Массовый митинг состоялся несмотря на внезапную госпитализацию премьера Нетаньяху, который в данный момент проходит обследование в одной из больниц Тель-Авива после предполагаемого обезвоживания в ходе недавней поездки на озеро Кинерет и долгого пребывания на солнце.
Протестная активность в Израиле на этой неделе значительно усилилась на фоне одобрения парламентом (Кнессетом
) в первом чтении законопроекта об отмене "фактора разумности". Этот законопроект касается пересмотра возможности Верховного суда использовать "фактор разумности" при оценке государственной политики и решений парламента. Эта часть реформы направлена на ограничение возможности Верховного суда отменять решения парламента на основании их "неразумности". В случае окончательного принятия такого законопроекта правительство получит больше свободы в принятии политических решений и при назначениях различных людей, в том числе и неоднозначных, на государственные должности.
В ходе акции в Тель-Авиве организаторы анонсировали неделю беспрецедентных и непрекращающихся протестов по всей стране. Ожидаются блокировки автомагистралей и нарушения общественного порядка. По данным газеты The Times of Israel, о намерении присоединиться к протестным акциям объявили некоторые группы резервистов израильской армии и национальная медицинская ассоциация.
В конце июня Нетаньяху заявил в интервью американскому изданию Wall Street Journal, что правительство Израиля откажется от продвижения самого спорного пункта реформы судебной системы - законопроекта, который бы наделил парламент (Кнессет) полномочиями отменять решения Верховного суда. Премьер констатировал, что продолжающиеся уже несколько месяцев переговоры о компромиссе с оппозицией под эгидой президента не привели к каким-либо прорывным результатам, поэтому правительство продолжит продвигать судебную реформу, но без этих спорных пунктов.
Массовые протесты в Израиле против судебной реформы правительства проходят еженедельно с начала года. Дороги вокруг центрального перекрестка Азриэли, где расположен комплекс правительственных зданий, были сегодня в очередной раз перекрыты. На месте акции протеста дежурили силы полиции и медики скорой помощи.
Оппоненты судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Против реформы, в частности, выступили многие представители бизнеса, инвестиционного сообщества и отрасли стартапов.
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