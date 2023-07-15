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Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в зоне спецоперации
Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в зоне спецоперации - РИА Новости, 15.07.2023
Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в зоне спецоперации
Российская ПВО в зоне спецоперации уничтожила за сутки шесть украинских БПЛА, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:17
2023-07-15T14:17
2023-07-15T14:21
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российская ПВО в зоне спецоперации уничтожила за сутки шесть украинских БПЛА, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Залиман, Пшеничное, Кременная Луганской народной республики, Ключевое Донецкой народной республики и Пологи Запорожской области", - сказали в ведомстве.
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в мире, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Россия, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА в зоне спецоперации
Минобороны: российская ПВО за сутки уничтожила шесть украинских БПЛА в зоне спецоперации