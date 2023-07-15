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ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 15.07.2023 (обновлено: 16:22 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/minoborony-1884363078.html
ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении
ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.07.2023
ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении
На херсонском направлении за сутки потери войск Украины составили до 30 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:07
2023-07-15T16:22
в мире
украина
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На херсонском направлении за сутки потери войск Украины составили до 30 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884362668.html
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На херсонском направлении за сутки потери войск Украины составили до 30 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в Минобороны.
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