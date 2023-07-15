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ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении
ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.07.2023
ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении
На херсонском направлении за сутки потери войск Украины составили до 30 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T14:07
2023-07-15T14:07
2023-07-15T16:22
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На херсонском направлении за сутки потери войск Украины составили до 30 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в Минобороны.
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в мире, украина, россия
В мире, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине
ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении