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ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении

ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении - РИА Новости, 15.07.2023

ВСУ потеряли за сутки до 30 человек на Херсонском направлении

На херсонском направлении за сутки потери войск Украины составили до 30 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T14:07

2023-07-15T14:07

2023-07-15T16:22

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На херсонском направлении за сутки потери войск Украины составили до 30 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20230715/spetsoperatsiya-1884362668.html

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