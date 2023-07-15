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Митрополит Климент прокомментировал арест наместника Павла - РИА Новости, 15.07.2023
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22:26 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/metropolit-1884410530.html
Митрополит Климент прокомментировал арест наместника Павла
Митрополит Климент прокомментировал арест наместника Павла - РИА Новости, 15.07.2023
Митрополит Климент прокомментировал арест наместника Павла
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) взяли под стражу из-за его принадлежности к Украинской православной церкви, мотивация судьи "не... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T22:26
2023-07-15T22:26
украина
киев
россия
митрополит климент
франциск (хорхе марио бергольо)
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
оон
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) взяли под стражу из-за его принадлежности к Украинской православной церкви, мотивация судьи "не имеет ничего общего с фундаментальным принципом верховенства права", суд не учел ряд важных обстоятельств, заявил в субботу глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), сказано в сообщении опубликованном на сайте отдела. В пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине. "Взятие под стражу епископа по подозрению, касающемуся его высказывания в частном разговоре по телефону, откровенное игнорирование судом целого ряда обстоятельств, доказывающих отсутствие угрозы для общества этого человека и еще целого ряда других обстоятельств, не могут скрыть наличия определенных мотивов у судьи, не имеющих ничего общего с фундаментальным принципом верховенства права", - написал митрополит Климент. Он назвал это решение суда скандалом, который "уже стал за границей предметом обсуждения ситуации с фундаментальными правами и свободами в Украине". "Трансляция хода судебного заседания над митрополитом Павлом наглядно показала, что едва ли не единственным отягчающим обстоятельством, достойным того, чтобы впервые в новейшей истории демократического мира упрятать епископа в тюрьму, стала разве что его принадлежность к Украинской православной церкви, которая сегодня равна статусу человека второго сорта", - заключил архиерей. Ранее СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а потом и помещен в СИЗО. В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
https://ria.ru/20230715/mitropolit-1884389843.html
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украина, киев, россия, митрополит климент, франциск (хорхе марио бергольо), украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), оон, ситуация вокруг упц
Украина, Киев, Россия, Митрополит Климент, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Митрополит Климент прокомментировал арест наместника Павла

Митрополит Климент: наместника Павла взяли под стражу из-за принадлежности к УПЦ

CC0 / ОлександрН99 / Митрополит Неженский и Прилукский Климент (Вечеря)
Митрополит Неженский и Прилукский Климент (Вечеря) - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
CC0 / ОлександрН99 /
Митрополит Неженский и Прилукский Климент (Вечеря). Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) взяли под стражу из-за его принадлежности к Украинской православной церкви, мотивация судьи "не имеет ничего общего с фундаментальным принципом верховенства права", суд не учел ряд важных обстоятельств, заявил в субботу глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), сказано в сообщении опубликованном на сайте отдела.
В пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине.
Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Папа римский займется освобождением митрополита Павла
Вчера, 18:32
«
"Взятие под стражу епископа по подозрению, касающемуся его высказывания в частном разговоре по телефону, откровенное игнорирование судом целого ряда обстоятельств, доказывающих отсутствие угрозы для общества этого человека и еще целого ряда других обстоятельств, не могут скрыть наличия определенных мотивов у судьи, не имеющих ничего общего с фундаментальным принципом верховенства права", - написал митрополит Климент.
Он назвал это решение суда скандалом, который "уже стал за границей предметом обсуждения ситуации с фундаментальными правами и свободами в Украине". "Трансляция хода судебного заседания над митрополитом Павлом наглядно показала, что едва ли не единственным отягчающим обстоятельством, достойным того, чтобы впервые в новейшей истории демократического мира упрятать епископа в тюрьму, стала разве что его принадлежность к Украинской православной церкви, которая сегодня равна статусу человека второго сорта", - заключил архиерей.
Ранее СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а потом и помещен в СИЗО.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Патриарх Кирилл призвал защитить наместника Киево-Печерской лавры
Вчера, 14:42
 
УкраинаКиевРоссияМитрополит КлиментФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Украинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)ООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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