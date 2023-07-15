Митрополит Климент прокомментировал арест наместника Павла
Митрополит Климент: наместника Павла взяли под стражу из-за принадлежности к УПЦ
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Митрополит Неженский и Прилукский Климент (Вечеря). Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) взяли под стражу из-за его принадлежности к Украинской православной церкви, мотивация судьи "не имеет ничего общего с фундаментальным принципом верховенства права", суд не учел ряд важных обстоятельств, заявил в субботу глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), сказано в сообщении опубликованном на сайте отдела.
В пятницу Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры, арестованного накануне на Украине.
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"Взятие под стражу епископа по подозрению, касающемуся его высказывания в частном разговоре по телефону, откровенное игнорирование судом целого ряда обстоятельств, доказывающих отсутствие угрозы для общества этого человека и еще целого ряда других обстоятельств, не могут скрыть наличия определенных мотивов у судьи, не имеющих ничего общего с фундаментальным принципом верховенства права", - написал митрополит Климент.
Он назвал это решение суда скандалом, который "уже стал за границей предметом обсуждения ситуации с фундаментальными правами и свободами в Украине". "Трансляция хода судебного заседания над митрополитом Павлом наглядно показала, что едва ли не единственным отягчающим обстоятельством, достойным того, чтобы впервые в новейшей истории демократического мира упрятать епископа в тюрьму, стала разве что его принадлежность к Украинской православной церкви, которая сегодня равна статусу человека второго сорта", - заключил архиерей.
Ранее СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно"; "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Весной 2023 года минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками чиновников забрать строения монастыря, выселить монахов канонической УПЦ, а также с провокациями сторонников раскольничьей ПЦУ. Наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест, а потом и помещен в СИЗО.
В Хозяйственном суде Киева в настоящее время рассматривается иск госзаповедника "Киево-Печерская лавра" к одноименному монастырю УПЦ об устранении препятствий в пользовании имуществом, а также иск монастыря к заповеднику о признании одностороннего отказа от выполнения договора аренды недействительным, решений по ним еще не было принято. Тем не менее, 7 июля представители заповедника опечатали в общей сложности пять корпусов монастыря.