https://ria.ru/20230715/medvedev-1884344468.html
Медведев заявил, что Джонсону нужно лечь в психлечебницу
Медведев заявил, что Джонсону нужно лечь в психлечебницу - РИА Новости, 15.07.2023
Медведев заявил, что Джонсону нужно лечь в психлечебницу
Экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно лечь в психбольницу после предложения принять Украину в НАТО без условий, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T11:07
2023-07-15T11:07
2023-07-15T15:02
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно лечь в психбольницу после предложения принять Украину в НАТО без условий, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. "Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую", — написал зампред Совбеза. Медведев также привел строчки из песни Владимира Высоцкого "Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное — невероятное" из сумасшедшего дома", описывающей желание пациентов клиники разгадать тайну Бермудского треугольника. В процитированном заместителем главы Совбеза фрагменте один из душевнобольных вел себя настолько неадекватно, что даже другие пациенты осознали наличие у него проблем с психикой. Медведев отметил, что британского политика в стенах сумасшедшего дома ждала бы такая же судьба.Ранее Джонсон в статье для издания Daily Mail заявил о необходимости принять Украину в состав НАТО без каких-либо условий и как можно скорее.
https://ria.ru/20230715/sammit-1884314577.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, великобритания, россия, борис джонсон, дмитрий медведев, нато
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Борис Джонсон, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев заявил, что Джонсону нужно лечь в психлечебницу
Медведев предложил отправить Джонсона в психлечебницу после его слов о приеме Киева в НАТО
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно лечь в психбольницу после предложения принять Украину в НАТО без условий, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале
.
"Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую", — написал зампред Совбеза.
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Медведев также привел строчки из песни Владимира Высоцкого "Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное — невероятное" из сумасшедшего дома", описывающей желание пациентов клиники разгадать тайну Бермудского треугольника.
В процитированном заместителем главы Совбеза фрагменте один из душевнобольных вел себя настолько неадекватно, что даже другие пациенты осознали наличие у него проблем с психикой. Медведев отметил, что британского политика в стенах сумасшедшего дома ждала бы такая же судьба.
Ранее Джонсон в статье для издания Daily Mail заявил о необходимости принять Украину в состав НАТО без каких-либо условий и как можно скорее.
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