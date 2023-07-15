https://ria.ru/20230715/medvedev-1884344468.html

Медведев заявил, что Джонсону нужно лечь в психлечебницу

Медведев заявил, что Джонсону нужно лечь в психлечебницу - РИА Новости, 15.07.2023

Медведев заявил, что Джонсону нужно лечь в психлечебницу

Экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно лечь в психбольницу после предложения принять Украину в НАТО без условий, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:07

2023-07-15T11:07

2023-07-15T15:02

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно лечь в психбольницу после предложения принять Украину в НАТО без условий, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. "Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую", — написал зампред Совбеза. Медведев также привел строчки из песни Владимира Высоцкого "Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное — невероятное" из сумасшедшего дома", описывающей желание пациентов клиники разгадать тайну Бермудского треугольника. В процитированном заместителем главы Совбеза фрагменте один из душевнобольных вел себя настолько неадекватно, что даже другие пациенты осознали наличие у него проблем с психикой. Медведев отметил, что британского политика в стенах сумасшедшего дома ждала бы такая же судьба.Ранее Джонсон в статье для издания Daily Mail заявил о необходимости принять Украину в состав НАТО без каких-либо условий и как можно скорее.

https://ria.ru/20230715/sammit-1884314577.html

https://ria.ru/20230714/putin-1884117055.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, великобритания, россия, борис джонсон, дмитрий медведев, нато