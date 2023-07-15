https://ria.ru/20230715/kollektor-1884341575.html
В Москве модернизировали комплекс коллекторов "Ленинградский-2"
В Москве модернизировали комплекс коллекторов "Ленинградский-2" - РИА Новости, 15.07.2023
В Москве модернизировали комплекс коллекторов "Ленинградский-2"
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели модернизацию комплекса коллекторов "Ленинградский-2" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:47
2023-07-15T10:47
2023-07-15T10:47
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петр бирюков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели модернизацию комплекса коллекторов "Ленинградский-2" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе уделяется особое внимание вопросам содержания подземных коллекторов, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность проходящих внутри коммуникаций. Завершили работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2", который обеспечивает надежное электроснабжение и услуги связи для более 190 тысяч жителей районов Сокол, Войковский и Покровское-Стрешнево", сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта восстановили несущие конструкции и гидроизоляцию, обновили слаботочные системы. "Выполнили работы по замене кабельных и технологических металлоконструкций, восстановили системы водоотведения, отремонтировали автоматические насосные станции. В коллекторах установили новые системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией персонала, датчики контроля температуры и затопления. При проведении работ использовались материалы и оборудование отечественного производства", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году запланирован капремонт и модернизация в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.
https://ria.ru/20230712/blagoustroystvo-1883717913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
В Москве модернизировали комплекс коллекторов "Ленинградский-2"
Бирюков: в Москве модернизировали комплекс коллекторов "Ленинградский-2"
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели модернизацию комплекса коллекторов "Ленинградский-2" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе уделяется особое внимание вопросам содержания подземных коллекторов, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность проходящих внутри коммуникаций. Завершили работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2", который обеспечивает надежное электроснабжение и услуги связи для более 190 тысяч жителей районов Сокол, Войковский и Покровское-Стрешнево", сказал Бирюков
.
Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта восстановили несущие конструкции и гидроизоляцию, обновили слаботочные системы.
"Выполнили работы по замене кабельных и технологических металлоконструкций, восстановили системы водоотведения, отремонтировали автоматические насосные станции. В коллекторах установили новые системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией персонала, датчики контроля температуры и затопления. При проведении работ использовались материалы и оборудование отечественного производства", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году запланирован капремонт и модернизация в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.
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