https://ria.ru/20230715/kollektor-1884341575.html

В Москве модернизировали комплекс коллекторов "Ленинградский-2"

В Москве модернизировали комплекс коллекторов "Ленинградский-2" - РИА Новости, 15.07.2023

В Москве модернизировали комплекс коллекторов "Ленинградский-2"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели модернизацию комплекса коллекторов "Ленинградский-2" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:47

2023-07-15T10:47

2023-07-15T10:47

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели модернизацию комплекса коллекторов "Ленинградский-2" на севере столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе уделяется особое внимание вопросам содержания подземных коллекторов, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность проходящих внутри коммуникаций. Завершили работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2", который обеспечивает надежное электроснабжение и услуги связи для более 190 тысяч жителей районов Сокол, Войковский и Покровское-Стрешнево", сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта восстановили несущие конструкции и гидроизоляцию, обновили слаботочные системы. "Выполнили работы по замене кабельных и технологических металлоконструкций, восстановили системы водоотведения, отремонтировали автоматические насосные станции. В коллекторах установили новые системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией персонала, датчики контроля температуры и затопления. При проведении работ использовались материалы и оборудование отечественного производства", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году запланирован капремонт и модернизация в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков