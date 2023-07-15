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В Киеве заявили, что Starlink ставит компьютеры под угрозу "атак" из России
В Киеве заявили, что Starlink ставит компьютеры под угрозу "атак" из России - РИА Новости, 15.07.2023
В Киеве заявили, что Starlink ставит компьютеры под угрозу "атак" из России
Украинская государственная команда реагирования на чрезвычайные ситуации в области компьютеров CERT-UA заявила, что компьютеры, которые получают доступ в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T01:19
2023-07-15T01:19
2023-07-15T01:31
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илон маск
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Украинская государственная команда реагирования на чрезвычайные ситуации в области компьютеров CERT-UA заявила, что компьютеры, которые получают доступ в интернет через терминалы Starlink, находятся в повышенной группе риска кибератак. Как утверждает команда, одна из насущных киберугроз исходит якобы от "бывших офицеров СБУ" из Крыма, которые с 2014 года работают на ФСБ РФ. "В группе повышенного риска находятся ЭВМ, которые находятся за пределами периметра защиты, в частности, те, которые используют терминалы Starlink для доступа в интернет", - говорится в сообщении CERT-UA в соцсетях. Starlink является спутниковой сетью, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.
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россия, киев, в мире, илон маск, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), spacex
Россия, Киев, В мире, Илон Маск, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), SpaceX
В Киеве заявили, что Starlink ставит компьютеры под угрозу "атак" из России
В CERT-UA заявили, что использующим Starlink компьютерам якобы грозят кибератаки из России