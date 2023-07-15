https://ria.ru/20230715/ispaniya-1884361872.html
В Испании задержали украинца, который скрывался от властей США
В Испании задержали украинца, который скрывался от властей США - РИА Новости, 15.07.2023
В Испании задержали украинца, который скрывался от властей США
Национальная полиция Испании задержала гражданина Украины, который более 10 лет скрывался от властей США, следует из распространенного пресс-релиза... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:59
2023-07-15T13:59
2023-07-15T14:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала гражданина Украины, который более 10 лет скрывался от властей США, следует из распространенного пресс-релиза правоохранительных органов королевства. "Сотрудники национальной полиции задержали гражданина Украины. Он более 10 лет скрывался от властей США", - говорится в пресс-релизе. Как отмечается, мужчина был задержан во вторник в международном аэропорту Барселоны. По данным полиции, операция проходила при поддержке ФБР США и Интерпола. Согласно информации полиции, в период с 2006 по 2011 год задержанный вместе с другими лицами совершил крупномасштабное мошенничество, "создав и распространив вредоносное программное обеспечение". Как отмечается, с помощью сложной сети серверов он заражал компьютеры, а затем жертвы платили ему за поддельные антивирусные программные обеспечения. "Преступления беглеца затронули сотни тысяч жертв по всему миру и нанесли ущерб на сумму более 70 миллионов долларов", - сообщается в пресс-релизе. Как отмечается, суд постановил заключить мужчину под стражу.
https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, испания, украина, сша, интерпол, фбр
В мире, Испания, Украина, США, Интерпол, ФБР
В Испании задержали украинца, который скрывался от властей США
В Испании задержали украинца, который более десяти лет скрывался от властей США
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Национальная полиция Испании задержала гражданина Украины, который более 10 лет скрывался от властей США, следует из распространенного пресс-релиза
правоохранительных органов королевства.
"Сотрудники национальной полиции задержали гражданина Украины. Он более 10 лет скрывался от властей США", - говорится в пресс-релизе.
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Как отмечается, мужчина был задержан во вторник в международном аэропорту Барселоны
. По данным полиции, операция проходила при поддержке ФБР
США и Интерпола
.
Согласно информации полиции, в период с 2006 по 2011 год задержанный вместе с другими лицами совершил крупномасштабное мошенничество, "создав и распространив вредоносное программное обеспечение". Как отмечается, с помощью сложной сети серверов он заражал компьютеры, а затем жертвы платили ему за поддельные антивирусные программные обеспечения.
"Преступления беглеца затронули сотни тысяч жертв по всему миру и нанесли ущерб на сумму более 70 миллионов долларов", - сообщается в пресс-релизе.
Как отмечается, суд постановил заключить мужчину под стражу.
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