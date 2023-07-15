https://ria.ru/20230715/ispaniya-1884361872.html

В Испании задержали украинца, который скрывался от властей США

В Испании задержали украинца, который скрывался от властей США - РИА Новости, 15.07.2023

В Испании задержали украинца, который скрывался от властей США

Национальная полиция Испании задержала гражданина Украины, который более 10 лет скрывался от властей США, следует из распространенного пресс-релиза... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T13:59

2023-07-15T13:59

2023-07-15T14:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала гражданина Украины, который более 10 лет скрывался от властей США, следует из распространенного пресс-релиза правоохранительных органов королевства. "Сотрудники национальной полиции задержали гражданина Украины. Он более 10 лет скрывался от властей США", - говорится в пресс-релизе. Как отмечается, мужчина был задержан во вторник в международном аэропорту Барселоны. По данным полиции, операция проходила при поддержке ФБР США и Интерпола. Согласно информации полиции, в период с 2006 по 2011 год задержанный вместе с другими лицами совершил крупномасштабное мошенничество, "создав и распространив вредоносное программное обеспечение". Как отмечается, с помощью сложной сети серверов он заражал компьютеры, а затем жертвы платили ему за поддельные антивирусные программные обеспечения. "Преступления беглеца затронули сотни тысяч жертв по всему миру и нанесли ущерб на сумму более 70 миллионов долларов", - сообщается в пресс-релизе. Как отмечается, суд постановил заключить мужчину под стражу.

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html

https://ria.ru/20221213/ekstraditsiya-1838462807.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, украина, сша, интерпол, фбр