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Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 15.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 15.07.2023 (обновлено: 12:26 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/gorlovka-1884352093.html
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 15.07.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО
Украинские войска в субботу выпустили 16 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:21
2023-07-15T12:26
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 16 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 16 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Тип РСЗО не уточняется.О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, в 11.45 войска Украины выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району .Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230715/goroda-1884343003.html
https://ria.ru/20230713/spetsoperatsiya-1883977683.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами из РСЗО

Украинские войска выпустили по Горловке 16 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в субботу выпустили 16 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 16 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Тип РСЗО не уточняется.
О последствиях пока ничего не известно.
Кроме того, в 11.45 войска Украины выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району .
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10:54
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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