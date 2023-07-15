https://ria.ru/20230715/festival-1884412777.html

В Сириусе состоялось открытие Большого летнего музыкального фестиваля

В Сириусе состоялось открытие Большого летнего музыкального фестиваля - РИА Новости, 15.07.2023

В Сириусе состоялось открытие Большого летнего музыкального фестиваля

Большой летний музыкальный фестиваль стартовал на Медальной площади федеральной территории Сириус, распроданы все билеты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T23:01

2023-07-15T23:01

2023-07-15T23:01

валерий гергиев

николай римский-корсаков

мариинский театр

сергей прокофьев

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СОЧИ, 15 июл - РИА Новости. Большой летний музыкальный фестиваль стартовал на Медальной площади федеральной территории Сириус, распроданы все билеты, передает корреспондент РИА Новости. Культурную программу фестиваля открыли артисты Мариинского театра с дирижером Валерием Гергиевым. На сцене прозвучали "Классическая" симфония пианиста Сергея Прокофьева, "Итальянская" симфония немецкого композитора Феликса Мендельсона, произведения русского дирижёра Николая Римского-Корсакова "Шехеразада", фрагменты из балета "Щелкунчик" музыканта Петра Чайковского. "Чрезвычайно рад ещё раз вернуться сюда (в Сириус - ред.). Сезон Мариинского театра в самом разгаре, впереди у нас ещё несколько премьер, тем не менее, мы нашли возможность приехать сюда, поскольку понимаем, что ближайшие блестящие перспективы вырисовываются все чётче", - сказал Гергиев журналистам в кулуарах фестиваля. Он подчеркнул, что никогда не хотел "останавливать процесс знакомства" публики с лучшими образцами русской и европейской классической музыки. Одно от другого неотделимо, считает Гергиев. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента концертно-театральной деятельности фонда "Талант и успех", на концерт первого дня фестиваля проданы все билеты. Музыкальное мероприятие продлится до 26 августа, второй площадкой для выступления артистов станет Парк науки и искусства "Сириус". Большой музыкальный фестиваль проводится на федеральной территории Сириус, расположенной в границах черноморского побережья, с 2022 года.

https://ria.ru/20230713/simonyan-1884080371.html

https://ria.ru/20230715/festival-1884367100.html

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валерий гергиев, николай римский-корсаков, мариинский театр, сергей прокофьев