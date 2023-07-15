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СМИ: США до сих пор не разрешили Европе обучать украинских пилотов - РИА Новости, 15.07.2023
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02:53 15.07.2023 (обновлено: 03:02 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/f-16-1884319690.html
СМИ: США до сих пор не разрешили Европе обучать украинских пилотов
СМИ: США до сих пор не разрешили Европе обучать украинских пилотов - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ: США до сих пор не разрешили Европе обучать украинских пилотов
Европейские страны так и не получили формального разрешения США на обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщают источники издания Politico. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T02:53
2023-07-15T03:02
россия
сша
украина
сергей лавров
владимир зеленский
марк рютте
нато
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Европейские страны так и не получили формального разрешения США на обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщают источники издания Politico. "Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США", - сообщает издание. По этим данным, обучение нельзя начать без формального решения госдепа по передаче инструкций и симуляторов. В Пентагоне изданию сообщили, что запрос все еще рассматривается. В сообщении отмечается, что указаний на то, что США откажутся предоставить необходимое разрешение, нет. Накануне в Пентагоне заявили журналистам, что не считают своевременной передачу Украине истребителей. В ведомстве пояснили, что условия для их развертывания не идеальны, в том числе из-за обширных возможностей России в сфере ПВО. Владимир Зеленский 12 июля заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте начать в августе подготовку украинских пилотов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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россия, сша, украина, сергей лавров, владимир зеленский, марк рютте, нато, министерство обороны сша, politico, f-16, в мире
Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Марк Рютте, НАТО, Министерство обороны США, Politico, F-16, В мире
СМИ: США до сих пор не разрешили Европе обучать украинских пилотов

Politico: Европа до сих пор не получила разрешения США на обучение украинских пилотов

© AP Photo / Joseph NairИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Joseph Nair
Истребители F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Европейские страны так и не получили формального разрешения США на обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщают источники издания Politico.
«
"Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США", - сообщает издание.
По этим данным, обучение нельзя начать без формального решения госдепа по передаче инструкций и симуляторов. В Пентагоне изданию сообщили, что запрос все еще рассматривается. В сообщении отмечается, что указаний на то, что США откажутся предоставить необходимое разрешение, нет.
Накануне в Пентагоне заявили журналистам, что не считают своевременной передачу Украине истребителей. В ведомстве пояснили, что условия для их развертывания не идеальны, в том числе из-за обширных возможностей России в сфере ПВО.
Владимир Зеленский 12 июля заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте начать в августе подготовку украинских пилотов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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