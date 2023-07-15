https://ria.ru/20230715/f-16-1884319690.html

СМИ: США до сих пор не разрешили Европе обучать украинских пилотов

СМИ: США до сих пор не разрешили Европе обучать украинских пилотов - РИА Новости, 15.07.2023

СМИ: США до сих пор не разрешили Европе обучать украинских пилотов

Европейские страны так и не получили формального разрешения США на обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщают источники издания Politico. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T02:53

2023-07-15T02:53

2023-07-15T03:02

россия

сша

украина

сергей лавров

владимир зеленский

марк рютте

нато

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151436/00/1514360028_0:81:4707:2729_1920x0_80_0_0_cb67016ab7f70a4161dcc5b7ee03d468.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Европейские страны так и не получили формального разрешения США на обучение украинских пилотов на истребителях F-16, сообщают источники издания Politico. "Почти дюжина европейских стран, которые обещали обучить украинских пилотов, все еще ждут формального одобрения программы со стороны США", - сообщает издание. По этим данным, обучение нельзя начать без формального решения госдепа по передаче инструкций и симуляторов. В Пентагоне изданию сообщили, что запрос все еще рассматривается. В сообщении отмечается, что указаний на то, что США откажутся предоставить необходимое разрешение, нет. Накануне в Пентагоне заявили журналистам, что не считают своевременной передачу Украине истребителей. В ведомстве пояснили, что условия для их развертывания не идеальны, в том числе из-за обширных возможностей России в сфере ПВО. Владимир Зеленский 12 июля заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте начать в августе подготовку украинских пилотов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230714/f-16-1884140921.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, сергей лавров, владимир зеленский, марк рютте, нато, министерство обороны сша, politico, f-16, в мире